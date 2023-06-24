蕭澤頤指傷人及嚴重毆打案已較疫前下跌　承諾加強巡邏　籲見疑即報 (13:24)

蕭表示，警方將主動接觸物管業，期望加強與保安合作，希望他們見到可疑人士或事件，可立即通知警方；警隊下月亦將與的士業界開會，冀的士司機加強合作，於載客途中或透過行車記錄儀觀察到可疑情况時，盡早通知警方。

警隊放寬入職要求，包捨取消最低身高、體重要求、調整視力測試、及為DSE中英科不合格者增設代替筆試。蕭指，自從5月放寬入職要求，收到了超過1200個警員投考申請，較4月的502個高；督察方面，5月亦收到666個申請，而4月只收到209個申請，形容反應非常好，有信心今個財長年度招募人數會有明顯上升，亦保證警員質素不會因此降低。

七一將至，蕭表示，收到一個汽車遊行申請，正評估會否發出不反對通知書。另外，蕭澤頤提及，今年第一季電話騙案的數字，較去年第四季下跌47.8%，但過去兩個月數字回升，其中投資騙案有明顯上升，籲市民提高警覺。

袁旭健：警隊令香港仍是世界最安全及穩定的社會

另外，警察學院今舉行結業會操，共32名見習督察及112名學警畢業。將於8月退休、結束近37年警務生涯的警務處副處長（行動）袁旭健擔任檢閱官。他致辭時感謝警隊對他的栽培和信任。他指，在風雨飄搖的日子，警隊展現堅定信念，令香港繼續是世界上最安全及穩定的社會。

袁旭健冀語畢業生要做好維護國家安全及治安的工作，不能令國家和市民失望。他亦深信警隊新一代會將使命傳承，令香港變得更安全，協助一國兩制行穩致遠。