國泰航班技術故障　11人逃生時受傷　民航處將調查 (12:28)

涉事航班為國泰航班CX880，原訂凌晨12時05分出發前往美國洛杉磯。國泰表示，機上載有17名機組人員和293名乘客。因機組人員偵察到技術故障， 按照標準程序終止起飛。飛機返回登機閘口後，機組人員啟動預防措施疏散乘客， 安排乘客由五個機門的逃生滑梯離開飛機。

國泰指，11名乘客在疏散過程中受傷送院，截至早上10時半，其中9人已出院，會繼續為住院的兩名乘客及其家人提供協助。國泰為其他旅客安排入住酒店休息，並調配另一航機在10時12分出發，共載有283名乘客。 需在當地轉機的旅客亦已獲安排其他航班前往目的地。國泰表示，就事件為顧客的旅程帶來的不便深表歉意，將配合當局進行調查。

運輸及物流局局在facebook表示發文高度關注事件，局長林世雄向乘客表示慰問。林世雄重申，民航處對所有本地航空公司都有很高的要求，以確保這些公司遵守國際民航組織就飛行安全及適航所訂定的標準和建議措施。民航處會跟進事件，民航意外調查機構會按香港民航（意外調查）規例（第448B章）亦會按訂明的程序跟進，提高飛機旅客安全及防止意外或事故再次發生。

機管局表示，約凌晨0時20分接獲報告，據報國泰航空一班前往洛杉磯客機CX880 起飛時，因信號異常而中止起飛，並返回停機位，隨即打開緊急逃生梯緊急疏散，消防隨即到場支援，救護員即場為受傷旅客治理，機管局亦派員於現場協助旅客。