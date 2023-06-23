三跑前「工頭」向工人索18萬回佣囚16個月　官批利用權力剝削他人 (18:36)

被告庄恢濤（32歲）為德鑄工程有限公司前「工頭」，他早前承認一項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益。

辯方求情引述感化報告稱，被告有悔意，對工作及家庭有強烈的責任感，在家人眼中是一個「好人」，希望裁判官輕判。

裁判官判刑時稱，廉潔社會是香港引以為傲的基石，若不遏止這類剝削工人的行為，將是建造業工人的悲歌，故法庭須判以阻嚇性刑罰，終以牽涉的工人數目、金額、犯案時間長短、認罪作為量刑標準，判處16個月刑期。

控方案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人參與各類工程。「工頭」庄恢濤帶領一組棚架工，當中有六名棚架工由庄恢濤或其他工人介紹到其小組工作。

被告於2020年6月至2022年3月期間，向該六名棚架工分別索取每個工作天100元至250元的賄款，合共18萬元。此外，庄恢濤在其中一名棚架工停止支付賄款後，再向對方索取每個工作天100元。

同案有兩名被告周生（59歲）及黃德厚（42歲），因協助庄恢濤向其他棚架工收賄，本月初分別被判囚3個月及4個月。