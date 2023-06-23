明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

三跑前「工頭」向工人索18萬回佣囚16個月　官批利用權力剝削他人 (18:36)

機場三跑工程分判商前「工頭」早前向6名棚架工人索取及收受非法回佣共18萬元，以協助工人獲分判商聘用，今（23日）在西九龍裁判法院被判囚16個月。裁判官李志豪判刑時斥責，被告利用權力剝削他人在艱辛工作下的「血汗錢」，而工人為了保飯碗，不能反抗並只能屈服。

被告庄恢濤（32歲）為德鑄工程有限公司前「工頭」，他早前承認一項代理人索取利益、8項代理人接受利益及7項串謀使代理人接受利益。

辯方求情引述感化報告稱，被告有悔意，對工作及家庭有強烈的責任感，在家人眼中是一個「好人」，希望裁判官輕判。

裁判官判刑時稱，廉潔社會是香港引以為傲的基石，若不遏止這類剝削工人的行為，將是建造業工人的悲歌，故法庭須判以阻嚇性刑罰，終以牽涉的工人數目、金額、犯案時間長短、認罪作為量刑標準，判處16個月刑期。

控方案情指，案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人參與各類工程。「工頭」庄恢濤帶領一組棚架工，當中有六名棚架工由庄恢濤或其他工人介紹到其小組工作。

被告於2020年6月至2022年3月期間，向該六名棚架工分別索取每個工作天100元至250元的賄款，合共18萬元。此外，庄恢濤在其中一名棚架工停止支付賄款後，再向對方索取每個工作天100元。

同案有兩名被告周生（59歲）及黃德厚（42歲），因協助庄恢濤向其他棚架工收賄，本月初分別被判囚3個月及4個月。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞