初選案｜運用否決權立場有異拒退黨　鄭達鴻：留公民黨較有勝算　被警帶走成李予信轉選超區契機 (17:56)

鄭達鴻早前供稱，李予信於2020年3月至5月在其香港島立選名單排第二位，後來改選「超區」。在控方盤問下，鄭解釋當時和李發生爭執，李希望專注地區工作，亦視落區派傳單為「機械式工作」。鄭透露，公民黨一直擔心在街頭抗議的參與度不足，李涉6．12活動被帶返警署，引起黨內討論李可以參選超區。

法官李運騰關注，公民黨是否想尋找看似「街頭戰士」的人。鄭達鴻回答不是，「佢哋想畀人攻擊嘅時候，可以有樣嘢講出嚟」，並非旨在參與抗爭，而是在前線監察。李官笑言，黨員被帶往警署甚至被拘捕，是否對公民黨有利，鄭回答是。

公民黨2020年6月在facebook發帖指，該黨加入聯署「墨落無悔」聲明書，另於同年3月，該黨已承諾立會過半後行使預算案否決權。鄭達鴻供稱，這是黨的立場，並非其個人立場，以黨名義簽署聲明可以保留彈性。

李官反駁指，公眾不會覺得有彈性，如果鄭達鴻當選後改變立場，會影響公眾看待其誠信。鄭強調可以退出公民黨、豁免跟黨投票，或待公民黨解散。此外，法官陳慶偉留意到公民黨fb專頁有逾6萬人追蹤，獲不少市民支持，問鄭為何不採取黨的立場，而要有自己的政治議程。鄭表示，如想作出改變，他要成為立會議員才有議價能力。審訊下周一（26日）續。