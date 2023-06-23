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運輸署下周起派人於各區巴士小巴路線查票　料未來兩個月每日巡查 (16:13)

運輸署公布，下周起將派人於全港巴士及小巴路線查票，打擊違規使用二元優惠，屆時會要求有可疑的乘客出示身分證、八達通或樂悠卡以供檢查，若有違規個案，會視乎情况交由警方跟進，如果乘客於接受查票時不合作，警方會提供適切支援。

運輸署副署長（公共運輸事務及管理）李萃珍說，當局將派出三人小隊作巡查，由運輸署職員、公共交通工具承辦商職員及外判保安員組成，不論繁忙或非繁忙時段，他們將「幾乎每日」巡查，維持至少兩個月，涉及18區不同專營巴士、綠色小巴及參與計劃的紅色小巴及渡輪航線。

李萃珍又說，以往每年會有100至200宗相關違規個案，大多個案只須補回差價就獲放行，但今次巡查行動有警方全力支持，會視乎個案情况，或會將違規人士轉交警方跟進調查或檢控，希望可藉此起阻嚇作用，呼籲市民配合。她又稱，會視乎今次行動成效，再決定下一步工作。

至於「長車短搭」的問題，李萃珍說要小心處理，稱有關情况「未至於濫用」，但鼓勵合資格人士如有需要就盡量使用短途交通服務，讓有需要市民可使用長途車。

港鐵車務營運及本地鐵路總管李婉玲就說，港鐵本周起已加強巡查，不定時於不同車站查票，如有人違規，會即時要求他們繳交附加費，如發現多次違規人士會考慮作檢控並轉交政府部門跟進，日後將會繼續加強宣傳教育工作。

公共交通工具營辦商：會配合政府工作

九巴表示，九巴及龍運會積極配合政府打擊工作，現時亦已經一直執行查票工作，並不時派員實地監察調查。城巴新巴回覆指，將配合政府措施，積極協助當局的宣傳及打擊行動，並繼續按指引查核疑似違規個案。港九小輪亦說，會全力配合政府的措施，並加強查票工作。

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