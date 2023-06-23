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初選案︳鄭達鴻：公民黨於國安法後改政綱但無公開　「驚人見到佢哋縮得咁勁」 (15:32)

民主派「35+」初選案今（23日）進入第72天審訊，前公民黨區議員鄭達鴻繼續在控方盤問下作供。鄭達鴻早前透露，因應國安法生效，公民黨修改政綱並在WhatsApp群組通過，新版本提及爭取立法會「主導權」，取代原本提倡的「否決權」。法官今早問及為何新政綱沒有公開，鄭解釋公民黨「驚人見到佢哋（立場）縮得咁勁，影響勝算」，所以其說法在初選投票日前都無明顯改變。

鄭達鴻第六天出庭自辯。庭上展示公民黨2020年7月的會議紀錄，列出新政綱的9個重點包括撤回國安法。鄭達鴻供稱，新版政綱原擬在初選之後、正式立選前推出，惟最終因立選延期而不曾公布。法官陳仲衡關注，公民黨如何要求撤回國安法，同時又遵守國安法？鄭回應指，該黨倡議此點政綱，但國安法實施就需要跟隨法律。

法官李運騰問及，為何公民黨沒發表新政綱，讓選民在初選投票，鄭表示該黨沒向他透露，但相信屬公關考慮，公民黨很擔心當國安法生效後，予人印象過分退縮立場。李官追問，公眾豈非應該知悉公民黨立場有變嗎？鄭稱該黨主要考慮到勝算，因為在初選投票的並非所有正式選舉的選民，而是「最黃」或者「偏黃」（支持反修例運動）的選民，他同意是公民黨為了取得選舉入場券而不作公布。

至於新政綱亦提到彈劾及罷免時任特首林鄭月娥，李官問及，該黨提出彈劾特首，再成立調查委員會，是否未審先判。鄭指，公民黨認為政府需要就社會運動問責，他引述基本法第73條稱如立法會有四分一議員動議，經調查委員會審議及立法會三分二議員通過，可提出彈劾議案，再報請中央決定。

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