中大民調：感貧富懸殊問題嚴重者減7.5% (15:27)

中大亞太研究所調查發現，約六成受訪市民認為貧富懸殊問題嚴重，相比去年同樣調查下降 7.5% ，反映現時市民認為貧富懸殊問題嚴重性減輕。不過，調查同時發現，約四成受訪市民表示，家庭收入不足夠或只勉強足夠應付日常開支。

中大亞太研究所於2023年5月17日至6月6日晚上以電話訪問形式，成功訪問共722位18歲或以上的市民，其中59.6%的受訪者認為，現時香港的貧富懸殊嚴重，相關百分比較去年調查明顯下降了7.5個百分點，30.5%受訪者表示「一半半」，較去年上升4.2個百分點，覺得不嚴重的受訪者有8.1%，較去年上升3.7個百分點。

面對現時香港貧富懸殊情况， 75.4% 的受訪者認為政府應做更多工作解決問題，較去年調查下降了 4.7 個百分點， 11.7% 則認為政府不需改變，較去年下降 1.2 個百分點，只有 1.8% 覺得政府可以做少些，數字較去年上升 0.6% 。