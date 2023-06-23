中大民調：感貧富懸殊問題嚴重者減7.5% (15:27)

中大亞太研究所調查發現，約六成受訪市民認為貧富懸殊問題嚴重，相比去年同樣調查下降7.5%，反映現時市民認為貧富懸殊問題嚴重性減輕。不過，調查同時發現，約四成受訪市民表示，家庭收入不足夠或只勉強足夠應付日常開支。
中大亞太研究所於2023年5月17日至6月6日晚上以電話訪問形式，成功訪問共722位18歲或以上的市民，其中59.6%的受訪者認為，現時香港的貧富懸殊嚴重，相關百分比較去年調查明顯下降了7.5個百分點，30.5%受訪者表示「一半半」，較去年上升4.2個百分點，覺得不嚴重的受訪者有8.1%，較去年上升3.7個百分點。
面對現時香港貧富懸殊情况，75.4%的受訪者認為政府應做更多工作解決問題，較去年調查下降了4.7個百分點，11.7%則認為政府不需改變，較去年下降1.2個百分點，只有1.8%覺得政府可以做少些，數字較去年上升0.6%。
調查亦發現，32.4%受訪者認為現時貧富懸殊比五年前嚴重，49.6%認為情况差不多，13.9%認為問題有所改善。至於貧窮原因，41.1%受訪者認為涉及社會因素（例如制度不公平、資源遭壟斷），23.2%受訪者認為屬個人因素（例如懶惰、出身低下階層），24.4%覺得兩者皆是。