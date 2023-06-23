明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

屋宇署增設熱線解答涉住宅單位改動工程查詢 (14:18)

將軍澳日出康城「首都」早前有單位被揭擅自打穿主力牆。屋宇署指，因應近日不少市民希望了解如何查閱批准圖則，以確定結構牆的位置，或關注住宅單位會否因曾改動及加建，而對樓宇結構或安全有影響，故設立電話熱線3842 5375，供市民查詢。

電話熱線由今日（23日）起開放至7月21日，市民可於辦公時間，即星期一至五上午9時至下午5時、公眾假期除外致電。熱線服務日期或會視乎需要延長。市民另可將查詢電郵至enquiry@bd.gov.hk。屋宇署亦已將有關「住用處所的改動及加建工程」的常見問題及答案，上載於網頁供市民參考。屋宇署說，歡迎市民經熱線或電郵預約在辦公時間內，到西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心，以進一步了解如何索取相關的建築圖則，以及認識圖則上的相關基本資料，包括如何分辨結構牆及非結構牆。

另外，屋宇署將聯同香港建築師學會、香港工程師學會結構分部和香港測量師學會，於7月11日下午6時30分在樓宇資訊中心舉辦有關「住宅室內改動及加建工程須知」的講座，將透過實體及網上形式以廣東話進行，費用全免，有興趣人士可在屋宇署主題網頁報名，截止報名日期為7月10日。3個建築專業團體亦已更新其網頁，包括整理一份有提供改動及加建工程專業服務的會員或公司名冊。

相關字詞﹕編輯推介 屋宇署 住宅 改建工程

上 / 下一篇新聞