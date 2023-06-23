屋宇署增設熱線解答涉住宅單位改動工程查詢 (14:18)

電話熱線由今日（23日）起開放至7月21日，市民可於辦公時間，即星期一至五上午9時至下午5時、公眾假期除外致電。熱線服務日期或會視乎需要延長。市民另可將查詢電郵至enquiry@bd.gov.hk。屋宇署亦已將有關「住用處所的改動及加建工程」的常見問題及答案，上載於網頁供市民參考。屋宇署說，歡迎市民經熱線或電郵預約在辦公時間內，到西九龍政府合署北座屋宇署總部二樓的樓宇資訊中心，以進一步了解如何索取相關的建築圖則，以及認識圖則上的相關基本資料，包括如何分辨結構牆及非結構牆。

另外，屋宇署將聯同香港建築師學會、香港工程師學會結構分部和香港測量師學會，於7月11日下午6時30分在樓宇資訊中心舉辦有關「住宅室內改動及加建工程須知」的講座，將透過實體及網上形式以廣東話進行，費用全免，有興趣人士可在屋宇署主題網頁報名，截止報名日期為7月10日。3個建築專業團體亦已更新其網頁，包括整理一份有提供改動及加建工程專業服務的會員或公司名冊。