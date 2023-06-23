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林定國指23條立法有進度惟未能具體交代　葉劉現時立法較03年受控 (10:33)

律政司長林定國接受傳媒專訪時指，《基本法》23條立法工作「有進度」，但難以具體交代，現時亦未能評估何時完成，比喻「煮餸煮到中途，都唔會攞碟餸出去畀人睇」，但重申與保安局的特別小組正持續有關工作，重申香港有憲制責任盡快立法，但「盡快做好，唔係話聽日做得好」。

行政會議召集人兼新民黨主席葉劉淑儀接受《信報》專訪時就指，23條並無「最佳立法時機」，相信盡快做有好處，可加強維護國安，又認為現時市民已明白本港憲制責任，加上汲取近年教訓，相信現時立法較2003年容易受控。不過她亦指出，23條立法其中一個爭議點，是內地與香港對如何界定國家機密有別，如內地視金融資料為國家機密，形容有關問題敏感。葉劉淑儀亦認為，雖然目前《官方機密條例》已涵蓋間諜罪，但條例於1919年訂立，現時已非常原始及過時，當局應在就23條立法時，再次界定間諜罪的準則。

律政司提早搶人才

另外，公務員事務局早前宣布將擴大招聘至大學三年級學生，林定國於訪問中提到律政司亦會提早「搶人才」，在「律政司見習律政人員計劃」中提早招攬2025年的見習律政人員，現正就讀法學士學位課程3年級、將在2025年取得法學專業證書（PCLL）的學生可報名，以接受律師或大律師事務實習訓練。

相關字詞﹕編輯推介 律政司 林定國 基本法 23條立法 葉劉淑儀 立法會

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