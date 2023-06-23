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大欖涌村中年男子胸口中刀死亡 一女子帶走調查　警不排除自殺 (19:17)

【19:17更新】昨晚（22日）10時許，警方接獲一名女子在大欖涌村村口報案，指其40多歲的丈夫胸口中刀。警方接報到場，發現一名男子倒臥於聯安新村一村屋內，當場證實不治。警方當場將一名女子鎖上手扣，至今日（23日）凌晨帶返警署助查。

警方指，現場沒有發現搜掠、掙扎或打鬥痕跡。初步調查後發現死者於左胸上有多個傷口，不排除死者曾企圖自殺。屯門警區重案組將繼續從多角度，如死者背景、家庭、財政或感情糾紛方向調查案件。案件無人被捕。

警方封鎖涉案村屋，法醫及有鑑證人員抵達現場通宵蒐證，並檢獲一把約15厘米的生果刀，懷疑與案有關。約凌晨4時許，仵工到場將遺體舁送殮房，村屋至今早仍未解封，警員在門外把守。警方經初步調查，男事主姓陳45歲，胸口有刀傷，在場沒有檢獲遺書，死因有待驗屍後確定，案件列作屍體發現，交由屯門警區重案組跟進。

據現場消息，夫婦兩人同住，並無子女，兩人分房而睡，案發時妻子進入丈夫房內，發現他左胸插著一把刀，通知親友後報警，初步不排除為自殺事件。

警方呼籲，如有任何人士目擊事件經過，或有任何有關資料提供，請立刻致電36615740，與屯門警區重案組第一隊聯絡。

防止自殺求助熱線

生命熱線：2382 0000

撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

明愛向晴軒：18288

人生熱線：8100 8012

年輕人專線

香港輔導及心理學會：WhatsApp熱線6218 1084 (提供英語及粵語專業輔導服務)

生命熱線：青少年生命專線 2382 0777

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