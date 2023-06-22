【圖輯】端午多區龍舟競渡　健兒喜見復辦國際賽 (13:05)

代表畢馬威會計師行參賽的隊長Justin表示，會計師行已經連續參賽多年，可惜受新冠疫情影響而停擺四年，對賽事復辦感到興奮。他指，會計師行在過去四年一直有在赤柱正灘練習，認為今次比賽有「主場之利」，有信心取得頭三名。

來自台灣的虞先生攜同兩名居港的孫女觀賞賽事，他說去年曾打算來港觀賽，惟受疫情影響，賽事被迫取消，「今年終於可以感受氣氛」，認為現場氣氛較想像中熱鬧，期望香港可舉辦更多類似的國際性賽事。現年五歲，首次到場觀賽的林小朋友表示興奮，她說除了觀賞龍舟比賽，更可以在沙灘「玩水」，笑言「希望公公下年再帶我嚟」。

5年前曾觀賞赤柱龍舟比賽，定居於香港的英國人Becky表示，香港終於擺脫新冠疫情，認為今年的氣氛較5年前更熱烈，表明下年一定會再來觀賽。

沙田城門河同樣有龍舟賽事，吸引大批市民到城門河邊觀賽。炎熱天氣下，太陽傘、太陽帽和風扇成為觀眾必備的「三寶」。現場氣氛熱烈，市民不時為參賽選手高呼打氣，又自拍留念。中午約11時，人流開始增加。起點區位置有樹遮蔭且有風，不少市民選擇在此觀賽。曾先生兩夫婦分別從元朗和旺角出發，專程到沙田觀賽，指二人會「睇下邊個估中攞冠軍」，笑言二人分別看好白色衫和紅色衫的隊伍。曾先生形容「天氣一流、又涼爽，又無落雨」。

觀眾梁太一家住沙田第一城，約上午10點帶兩位小朋友到現場觀賽。逗留了大約半小時便離開，表示會回家看電視直播賽事。小朋友表示現場「好熱鬧」，又看好消防處隊伍取勝；姚先生兩夫婦專程由九龍區到沙田首次觀賽，形容氣氛「非常好」，「天氣熱也無所謂」，觀賽個多小時後離開並購買紀念品給孫女。

有市民讓小朋友坐在河邊欄杆上觀賽，巡邏的警察經過提醒不要跨越欄杆，更對小朋友稱「千祈唔好等警察離開又返上去啊！」