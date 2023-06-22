明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

【圖輯】端午多區龍舟競渡　健兒喜見復辦國際賽 (13:05)

本港多區在端午節舉辦龍舟賽事，其中睽違4年的赤柱國際龍舟錦標賽今年復辦，吸引168支來自本港及海外的隊伍，逾5000名龍舟健兒參加。今早逾百名市民抵住炎夏「迫爆」赤柱正灘觀賞賽事，感受現場熾熱氣氛。

代表畢馬威會計師行參賽的隊長Justin表示，會計師行已經連續參賽多年，可惜受新冠疫情影響而停擺四年，對賽事復辦感到興奮。他指，會計師行在過去四年一直有在赤柱正灘練習，認為今次比賽有「主場之利」，有信心取得頭三名。

來自台灣的虞先生攜同兩名居港的孫女觀賞賽事，他說去年曾打算來港觀賽，惟受疫情影響，賽事被迫取消，「今年終於可以感受氣氛」，認為現場氣氛較想像中熱鬧，期望香港可舉辦更多類似的國際性賽事。現年五歲，首次到場觀賽的林小朋友表示興奮，她說除了觀賞龍舟比賽，更可以在沙灘「玩水」，笑言「希望公公下年再帶我嚟」。

5年前曾觀賞赤柱龍舟比賽，定居於香港的英國人Becky表示，香港終於擺脫新冠疫情，認為今年的氣氛較5年前更熱烈，表明下年一定會再來觀賽。

沙田城門河同樣有龍舟賽事，吸引大批市民到城門河邊觀賽。炎熱天氣下，太陽傘、太陽帽和風扇成為觀眾必備的「三寶」。現場氣氛熱烈，市民不時為參賽選手高呼打氣，又自拍留念。中午約11時，人流開始增加。起點區位置有樹遮蔭且有風，不少市民選擇在此觀賽。曾先生兩夫婦分別從元朗和旺角出發，專程到沙田觀賽，指二人會「睇下邊個估中攞冠軍」，笑言二人分別看好白色衫和紅色衫的隊伍。曾先生形容「天氣一流、又涼爽，又無落雨」。 

觀眾梁太一家住沙田第一城，約上午10點帶兩位小朋友到現場觀賽。逗留了大約半小時便離開，表示會回家看電視直播賽事。小朋友表示現場「好熱鬧」，又看好消防處隊伍取勝；姚先生兩夫婦專程由九龍區到沙田首次觀賽，形容氣氛「非常好」，「天氣熱也無所謂」，觀賽個多小時後離開並購買紀念品給孫女。 

有市民讓小朋友坐在河邊欄杆上觀賽，巡邏的警察經過提醒不要跨越欄杆，更對小朋友稱「千祈唔好等警察離開又返上去啊！」

相關字詞﹕編輯推介 端午節

上 / 下一篇新聞