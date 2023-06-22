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深水埗單位傳異味　破門發現14貓被遺　女住客被捕 (14:59)

【14:59更新】今晨（22日）近8時，警方接報指深水埗福華街132至134號貴華樓高層單位出現異味且有漏水，警方到場上樓調查，單位無人應門。消防爆門入屋，發現內有約14隻貓於單位走動無人理會，亦沒有足夠糧水，單位內環境惡劣兼堆放雜物。愛護動物協會及漁護署派員到場協助處理。警方經進一步調查，將43歲姓葉女住客拘捕，涉嫌殘酷對待動物。

涉事單位於8樓，約700呎，屋內仍有多罐未開的貓罐頭。現場所見，單位內外均堆滿雜物，猶如垃圾屋，雜物高約一米。消息指，暫時於屋內發現7-8隻貓，身形瘦削，其餘貓隻匿藏屋內多處，愛協及漁護人員正繼續搜索。

下午2時許，人員於單位檢走14隻貓，並將牠們放入寵帶走，10隻交由愛協，另4隻則交由漁護署處理。現場所見，部分貓隻僅為幼貓，身長只有15厘米；另見部分貓隻臉部受傷，毛髮凌亂。

居於7樓的周姓夫婦指，昨日（21日）下班返家，發現房間內牆身及天花板，以及屋外門框發現有漏水情況，而且情況嚴重，「一夜有成大半桶水」。周生形容味道難聞及有陣貓騷味，懷疑是尿液，「打開啲窗，推開門口就好臭」。

他表示一家居於單位約10年，惟不知樓上飼養貓隻，周太表示「平時啲下水管都有（味）」、「係廚房煮飯都聞到」。兩人遂指感到非常滋擾，又表示自己將會以滴露進行消毒，他們望問題盡快解決，又透露昨日一家受氣味影響已徹夜難眠。現場所見，桶內的液體為黃色，懷疑為尿液物體。

另居同層梁小姐透露，她兩個月前租住單位，昨日3點起開始發現大廳及房間的牆身有滴水情況，「（開初」突然發現有兩粒珠仔，我就攞條棍撩撩佢以為冇事，點知整完呢到個到又漏」，遂通知業主，但她指漏水前未有發現有其他異樣。

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