兩男企圖向比亞迪淋油貼街招被捕 涉個人財務糾紛 (19:10)

警方組織罪案及三合會調查科收到情報，今日（21日）凌晨會有人再到比亞迪尖沙咀陳列室作刑事毀壞行動，於是派員到附近埋伏。凌晨2時半左右，警方在陳列室附近拘捕兩名持香港身分證的尼泊爾裔男子，他們分別27歲及47歲，兩人皆報稱無業。警方在他們身上搜出追債單張、溪錢、黑色油漆等物品。追債單張上寫有「針對就是你！你早知有今天！你過橋抽板！天理不容！你到處借債，欠下幾十間財務巨款，已是四面楚歌。苦海無邊！回頭是岸！」並附上一張拍攝於上周一刑毀後，比亞迪電動車香港獨家總代理聯大汽車主席施純杰到元朗陳列室了解情况的相片。

有組織罪案及三合會調查科高級督察黃俊康强調，刑事毁壞屬於嚴重罪行，一經定罪最高可處終身監禁。又重申案件仍在調查當中，不排除有更多人被補。

聯大汽車營運總監崔慶銓表示，警方現正調查事件，聯大汽車沒有回應，重申公司一切業務現在正常運作。