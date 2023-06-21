初選案｜彭卓棋競選單張指民主派欲否決預算案　控方指代表公民黨立場　鄭達鴻：僅屬彭個人理解 (18:48)

被告鄭達鴻下午繼續接受控方的律政司副刑事檢控專員萬德豪盤問。萬德豪引述公民黨的「論壇天書」，提及泛民對「攬炒」看法，針對進入立法會後的做法，寫有會運用基本法賦予立法會權力，否決財政預算案逼使政府回應五大訴求。鄭達鴻承認這是公民黨統一口徑（Line to take），鄭在初選的選舉論壇將會，並曾經按照此說法回答問題。

法官李運騰問及，公民黨是否於2020年6月20日訂下統一口徑的說法？鄭達鴻表示確認。李官關注那是早於國安法正式生效，鄭回應指事前社會上已有消息傳出國安法即將實施。

至於「論壇天書」提到，是否認為自己遭取消資格（DQ）的風險高，旁邊則寫下風險高，因為政制及內地事務局局長曾國衞說所有反對國安法的候選人應該被DQ，而且重申無論DQ與否，「公民黨都不會改變固有原則和立場」。鄭澄清所指的立場是反對國安法，他承認簽署「墨落無悔」的帖文亦屬該黨立場。

下午聆訊其間，代表被告彭卓棋的大律師盧敏儀突然提出，因急事需要立即前往醫院，法官批准她離席，並把案件押後至周五（23日）繼續。