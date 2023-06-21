警破跨境洗黑錢集團涉款約4.6億　拘6本地人及1內地人 (18:54)

警方指，犯罪集團涉嫌招攬傀儡於內地開設銀行戶口及扣帳卡（Debit card），以收取內地騙案的款項，涉及2900宗騙案，總共4.6億港元的騙款。犯罪集團其後再招攬內地人及香港人擔任車手及買手，在本港以涉案扣帳卡購買電話、金條等貴價物品，然後轉售套現，達至洗黑錢的效果。

財富情報及調查科高級督察關智聰指，警方昨日在尖沙咀及沙田採取行動，在目標人物進入店鋪花費52萬港元購買51部手提電話時上前截查，確認款項來自內地犯罪得益後，便拘捕4男1女本地人，他們年齡介乎20歲至62歲，分別報稱為廚師、裝修工人等等。其後，警方再到土瓜灣及油麻地搜查3個懷疑用作集團運作中心的工廈單位，再拘捕一名34歲本地男子及27歲內地男子，當中被捕的34歲本地男子為27歲內地男子的姐夫，兩人涉嫌為集團的主腦及骨幹成員。

行動中，警方起回51部手提電話、65張扣帳卡、137萬港元現金、賬簿、手提電腦等證物。7人涉嫌串謀詐騙及串謀洗黑錢被捕，經調查後，全部人被控串謀詐騙罪，案件已於東區裁判法院提堂。

財富情報及調查科總督察謝子峰表示，案中被捕人使用的扣帳卡均非由他們本人開立，但警方得悉有集團以金錢利誘市民到內地辦理開戶，再來港購物以洗黑錢。警方呼籲市民切勿以身試法。