明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

男警涉非禮懷孕店員案押後裁決　辯方結案指事件涉金錢糾紛及仇警情緒 (18:40)

男高級督察前年涉嫌於尖沙咀某商場的店舖內非禮懷孕店員，事後提出以百萬元和解，被控非禮及妨礙司法公正兩罪。被告不認罪受審，案件今（21日）於九龍城裁判法院結案陳辭。辯方指案件可能涉及金錢糾紛或仇警情緒，又質疑事主的口供不可靠，亦與其丈夫口供有重大出入。案件押後7月13日裁決，被告續准保釋。

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。控方首先引述辯方懷疑事主及其丈夫有金錢或其他動機誣衊被告，惟事實上是被告主動提出以百萬元和解，事主及其丈夫亦沒有收下金錢，直接報警，根本不涉金錢瓜葛；被告身為高級督察應對法律有一定了解，但仍跪地及提出以金錢和解，反映他的意圖便是要求對方不要追究其刑責，已構成妨礙司法公正罪。

控方亦質疑，辯方邀請法庭考慮被告案發時醉酒，惟醉酒根本不是非禮罪的抗辯理由。辯方同意醉酒不能用作抗辯理由，但辯方案情是被告在醉酒下爬上桌子，沒有非禮事主，醉酒可佐證被告作出平日不會有的反應；至於妨礙司法公正控罪，辯方主張被告是為逃避事主丈夫的襲擊而提出和解。

辯方另主張事主的口供不脗合閉路電視片段，她供稱被告在休息室脫下兩人的口罩再強吻她，但片段可見被告在進入休息室前一早脫下了口罩，不可能戴回口罩後再脫下來強吻事主；事主與其丈夫的口供亦出現分歧，事主供稱擔心丈夫太激動，沒有向他提到自己被「揸胸」。其丈夫則供稱事主提過摸胸，但沒有提到強吻，供辭完全相反。

相關字詞﹕編輯推介 法庭

上 / 下一篇新聞