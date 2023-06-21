男警涉非禮懷孕店員案押後裁決　辯方結案指事件涉金錢糾紛及仇警情緒 (18:40)

被告李卓賢（34歲）現已停職，涉案日期為2021年11月23日。控方首先引述辯方懷疑事主及其丈夫有金錢或其他動機誣衊被告，惟事實上是被告主動提出以百萬元和解，事主及其丈夫亦沒有收下金錢，直接報警，根本不涉金錢瓜葛；被告身為高級督察應對法律有一定了解，但仍跪地及提出以金錢和解，反映他的意圖便是要求對方不要追究其刑責，已構成妨礙司法公正罪。

控方亦質疑，辯方邀請法庭考慮被告案發時醉酒，惟醉酒根本不是非禮罪的抗辯理由。辯方同意醉酒不能用作抗辯理由，但辯方案情是被告在醉酒下爬上桌子，沒有非禮事主，醉酒可佐證被告作出平日不會有的反應；至於妨礙司法公正控罪，辯方主張被告是為逃避事主丈夫的襲擊而提出和解。

辯方另主張事主的口供不脗合閉路電視片段，她供稱被告在休息室脫下兩人的口罩再強吻她，但片段可見被告在進入休息室前一早脫下了口罩，不可能戴回口罩後再脫下來強吻事主；事主與其丈夫的口供亦出現分歧，事主供稱擔心丈夫太激動，沒有向他提到自己被「揸胸」。其丈夫則供稱事主提過摸胸，但沒有提到強吻，供辭完全相反。