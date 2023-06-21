消防搗5個非法加油站及分銷中心　檢7.5萬公升非法柴油 (18:17)

消防處助理消防區長［特遣隊（反非法加油活動）］黃惠文指，行動中一共截獲9男2女懷疑與案有關，涉嫌違反消防消除火警危險規例、危險品規例與及危險品管制規例，將被檢控。消防處亦會暫停相關危險品車輛牌照，一經定罪牌照會被吊銷，禁止運載危險品。同時會去向法庭申請充公檢獲的7.5萬公升柴油。

消防處高級消防隊長［特遣隊（反非法加油活動）］彭偉信表示，消防經多個月部署及與其他部門情報交流分析，發現有危險品車輛在天水圍兩個非法加油站頻密出入及從事非法加油活動，經調查相關危險品車輛由同一個牌照持有人擁有，昨日（20日）成功在天水圍搗破兩個非法加油站，檢獲3架危險品車輛，檢獲5萬公升柴油，另在長沙灣破獲一非法油站檢走1萬公升柴油。

而今日（21日）於青衣亦搗破的一個非法加油站，該加油站與以往經營模式不同，除向一般車輛提供非法燃油，亦都向油缸車或密斗貨車分銷，作為分銷中心。由於涉案非法油站長時間運作及需要大量燃油，在場發現停泊有7架危險品車輛及儲存有1.8萬公升燃油，消防處即場檢驗危險品車，發現當中3架違反相關消防安全規定，包括油箱蓋未上鎖及輸油喉不符合規定。

彭續指，非法油站以每升5.5至6元低價招徠，比市價低10多元，為逃避消防執法，不法分子會選擇位置比較偏僻從事非法活動，甚至改變經營模式，消防會繼續深入調查，嚴厲對付非法加油活動。而光顧非法油站的顧客一般都有機會違反消防條例。