荷蘭運港木枱藏1400萬元K仔 海關拘3男 (16:37)

海關於上週五（16日）截查一艘由荷蘭到港的拼裝貨櫃，發現三張被掏空的木枱內藏毒品，檢獲32公斤懷疑氯胺酮，市值約1400萬港元，並拘捕3名男子，年齡介乎30至52歲。

港口及海域科貨櫃貨物檢查組署理高級督察陳杰論指，根據風險評估及資料分析，鎖定一艘來自荷蘭的拼裝貨櫃，其中一批貨物報稱傢俬，其收貨公司為一家新公司，而寄貨人以往亦無任何海運記錄，海關遂扣留該批貨物作調查。海關於上週五（16日）在元朗一貨櫃場進行X光檢查貨物，發現其中3張木枱中間位置被掏空，懷疑內裏藏有可疑物品，打開木枱後發現白色晶狀物，經測試後貨物為32公斤懷疑氯胺酮，市值約1400萬港元。

陳杰論指，犯毒份子將毒品藏在木枱被掏空位置，並混入拼裝貨櫃最深處，企圖瞞天過海，避開海關人員偵查。

海關於6月19日下午3時進行監送行動，收貨人透過電話指示貨物要送到元朗大棠一個大型露天停車場，海關人員於當日晚上9時，拘捕當場3名非華裔懷疑涉案人士。

海關毒品調查科高級調查主任楊偉漢指，第一名被捕人30歲，報稱無業，海關相信他收受500元於停車場處理貨物，初步懷疑貨品會由元朗運去屯門一工廠大廈；第二名捕報人52歲，報稱該停車場保安，收受4000元以默許貨物暫存於停車場內；第三名被捕人40歲，報稱貨車司機，收取訂單運送貨物，未知他是否知情。海關以販賣危險藥物控告第一及第二名被捕人，而第三名被捕人獲保釋候查，初步相信三位被捕人互不相識，無黑社會背景，毒品亦未有流出市面。

楊偉漢續指，執法人員與犯罪集團於是次案件可謂「鬥智、鬥力、鬥耐性」，犯毒集團將10公斤懷疑毒品混入每塊50公斤木板裏，整批貨物約250多公斤，僅有30公斤懷疑毒品，犯罪集團會以迂迴多變的路線嘗試走私，有計劃地將毒品暫存停車場內，而該停車場滿佈雜物、廢鐵及不少鐵皮屋，相信第二名被捕人作為該停車場保安為是次案件耳目，而不法份子等待6小時入夜期間，才企圖運走貨品，並以不同人士「層層隔開」，將毒品運入其儲存倉庫，後再派貨。