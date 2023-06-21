「掉包」越柙案兩被告被改控妨礙司法公正　各被加控一罪　將轉介區院審 (16:41)

被告為售貨員陳樹華（37歲）和無業林景浩（24歲），同被改控一項「作出傾向並意圖妨害司法公正的作為」罪，即 兩人被指於2023年4月10日，在西九龍法院大樓A座2樓4號男子警察羈留倉，陳樹華虛假地表示自己是獲法庭准予保釋的林景浩，林景浩則容許「掉包」。

陳樹華另被控各一項「在合法羈押下逃走」，被指稱於同月10日在西九龍法院大樓，本身為在香港警務處警務人員，即高級警員52498的合法羈押下的人，從該警員的合法羈押逃脫。陳被加控「使用屬於他人的文件」罪指，他於同月13日在油麻地南京街與新填地街交界附近無合法權限下，使用屬林景浩的申請香港永久性居民身份證收據。

林景浩則另被加控「將文件轉讓給他人」罪，即於同月10日在西九龍法院大樓，將他的申請香港永久性居民身份證收據轉讓給陳樹華。