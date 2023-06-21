稱屢被同僚出言侮辱　男警入稟區院索償 (16:24)

申索人吳漢生（譯音），答辯人分別為林文龍（譯音）及由律政司代表的警務處。申索人要求首答辯人賠償他情感損失及性騷擾行為帶來的傷害，分別索償12萬元及4萬元，另要求警隊以捐款予團結香港基金或警隊福利基金共16萬元的方式抵償責任。

入稟狀指，吳於2020年時任荃灣警署的報案室警員，林於同一警署的槍室工作。同年7月，吳受到林第一次不禮貌對待，當時吳還槍時問「大佬，方唔方便交收？」，林回答「你咪交囉，問咩」、「呢度無大佬、要叫就叫師兄」。吳遂指「你唔鐘意，我以後唔嗌你」，林稱「咁又唔得，你唔嗌我，我唔會俾槍你」。

事後一名女「士沙」告訴吳要尊重林，因為對方是前輩。數天後，吳為了避免衝突，將要交還的子彈放到枱上待林收集。惟警隊規矩是一定數量子彈須「一手交一手」，林拒收子彈及投訴吳，而上級被誤導下直接下結論，指吳「情緒咁樣係唔係唔適合攞槍」。

入稟狀續指，林無中生有地指控吳有誠信問題，同僚之間漸出現相關謠言。林曾經向被告指「你要玩，我就同你玩」、「（退休）嚿大錢我已經拎完」，及在大庭廣眾下用粗言穢語侮辱吳，內容涉誹謗及性騷擾，令吳感到被威脅及恐懼，害怕林會傷害他妻子。吳亦指，多名上級沒有制止林行為， 雖然林其後接受內部調查，但此期間有調查人員找吳說「一雙手掌拍唔響」、「點解咁多樣唔講而係話你呢樣？一定有原因」，最終該內部調查指林無犯錯。吳指身處被敵視環境下工作令他飽受憎惡及鄙視。