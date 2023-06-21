港鐵未來5年投放650億更新設施及保養維修　研列車早收、遲開爭取時間維修 (16:03)

政府表示，分別收到港鐵公司的全面檢討報告，以及獨立監督小組的報告。政府又提及，獨立監督小組過去半年與港鐵公司共舉行7次會議，密切監督檢討工作進度，並審視港鐵提交的文件，以確保檢討結果及跟進建議完備及透徹。獨立監督小組就港鐵公司的資產管理及維修保養制度兩大範疇共提出13項建議，小組確認港鐵已在其全面檢討工作中，採納獨立監督小組的檢視結果及建議。

報告表示，港鐵就所有鐵路線非行車時間的需求及供應作預測，顯示未來不同年份的個別時期，市區鐵路線、機場快線及東涌線非行車時間將求過於供。港鐵車務總監李家潤說，目前每日有約2小時非行車時間的有效維修時間，在有關時間內進行維修及新鐵路工程一直是挑戰，港鐵必須持續處理以滿足需要，除研究延長非行車時間外，亦會以5億元增購工程車等，以爭取更多維修時間。他強調會審慎考慮爭取延長非行車試間的方案。

另外，按專家小組建議，加強資產管理及維修保養制度的措施，還包括加快應用創新科技於鐵路服務和資產維護，港鐵未來5年將投放10億資金推行數碼化資產管理、與香港應用科技研究院共同成立聯合實驗室、運用大數據及更全面的綜合分析工具等，亦會開展全新的企業管理系統（EAMS），由今年11月起先於南港島線試行，擬於明年第三季推展至全線鐵路，以實現全面的資產登記及數據導向的資產管理及維修。

港鐵亦會加強風險預測及管控，以及早偵測異常情況，並將建立一個集中和獨立的品質保證團隊，碓保維修部門及承辦商的表現達到要求。港鐵將提升員工對資產及風險管理認識，更新資產管理策略及手冊等，亦會推動各種招聘的保留人才措施，如退休延任安排、員工福利等。

港鐵香港客運服務總監楊美珍強調，目前研究提早收車或延遲列車開始服務時間只是初步方案，如果有其他方法可替代，港鐵會盡量避免更改列車服務間；但若最終決定延長非行車時間，將會挑選在對乘客影響最少的時段，亦會預早通知，將對乘客影響減到最低。被問到港鐵以650億元更新鐵路設施及維修，會否影響車票價格，楊美珍說，港鐵有票價調值機制，今次提升資源作維修不會影響車資。她又解釋，650億元會用於車站扶手電梯、電力系統更新保養等，亦會用作落實檢討報告內措施。