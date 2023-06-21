涉先後與14歲女童非法性交　6男還押候訊　分別報稱為教師、消防員、地政主任、YouTuber等 (14:23)

被告依次為教師譚兆竣（25歲）、地政主任陳家明（30歲）、工程實習生吳啟正（21歲）、消防員曹杰庭（28歲）、教師文家榮（40歲）及自僱YouTuber黃栢康（25歲）。

6名被告分別被控「與年齡在16歲以下的女童非法性交」罪，與14歲的女童X非法性交。控罪日子為2023年5月3日至6月2日期間，地點包括青山公路葵涌段悅品酒店荃灣某房間、葵涌旭逸酒店荃灣某房間、荃灣福來邨永寧樓某單位，以及葵涌香港荃灣絲麗酒店某房間。

黃栢康被控「襲擊致造成身體傷害」罪，被指於同年6月2日，在葵涌香港荃灣絲麗酒店某房間襲擊X而對她造成身體傷害。曹杰庭另被控「與21歲以下女童作出肛交」罪，即於同年5月29日在葵涌圳邊街旭逸酒店荃灣某房間與X作出肛交。

至於文家榮被控「管有兒童色情物品」罪，被指於6月19日在荃灣綠楊新邨某單位管有兒童色情物品，即2張相片，而在該兒童色情物品中他不是唯一的色情描劃對象。