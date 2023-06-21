政府研機構發放短訊登記制度　電訊商已試行封鎖詐騙電話及網站 (15:09)

多名議員於立法會會議上，關注通過手機短訊發出的詐騙信息。議員林素蔚、梁文廣及楊永杰均指，騙徒多於海外發放詐騙信息，質疑政府難以規管。署理商務及經濟發展局長陳百里指，通訊辦、電訊商受銀行業等成立專責小組計劃試行短訊發放人登記制度，目前計劃先於7月底發出業務守則，10月則為網絡系統升級及登記名冊作籌備工作，冀於年底實施。陳百里認為，相關騙案的關鍵在於騙徒假裝成特定機構代表，藉此騙取信任，若機構要先登記才可以機構名稱發短訊，或有助解決騙案。

陳百里又指，目前不少詐騙短訊均附有超連結，引人登入詐騙網站，電訊商已經與警方建立聯絡機制，並按警方提供的紀錄，將已識別為詐騙網站的網址或涉嫌用作詐騙的電話號碼封鎖及停止服務。

陳亦表示，若有電話卡於短時間內向不同人打電話，亦會「傾向暫停服務」，如屬「正當用家」，可致電電訊商要求開通。他指，很多情况下，可疑電話號碼被暫停服務後，電訊商均無再接獲通知要求重啟服務，反映措施有助堵截可疑用戶。自電話卡實名制實施以來，手機儲值卡用戶須「先登記，後啟用」，加上通訊辦會抽樣核查，要求登記人提供資料，相信實名制亦有助堵塞匿名性質的詐騙活動，電騙案宗數亦由上季的1144宗減少46%，跌至今季的597宗。

議員倡於受騙事主屋苑貼告示 卓孝業：想法新穎

民建聯議員梁熙則建議當局可仿傚內地，於詐騙案受害者的住宅或工作地點附近張貼告示，通知屋苑或大廈內有人受騙，讓市民加強警惕。卓孝業形容想法新穎，會和警方研究是否可行。

卓孝業又表示，警方已鋪天蓋地、無孔不入及「大包圍」式宣傳防騙信息，包括隧道廣播、電台廣告、戲院放映前宣傳等。