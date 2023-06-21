初選案｜鄭達鴻：若當選將拒按公民黨立場投票　不惜退黨　以黨名義簽「墨落無悔」免個人受約束 (14:12)

鄭達鴻第五天出庭自辯，庭上展示公民黨於2020年4月的內部文件，題為「香港島 鄭達鴻 李予信 立法會選舉工程前期工作計劃」。鄭達鴻稱，李予信曾經排在其香港島參選名單第二位，兩人派發《港區國安法》單張作聯合宣傳。法官陳慶偉留意到，文件列明鄭李二人要「建立公民黨立法會團隊之整體形象」，公民黨當時的形象在於否決預算案的「莊嚴承諾」，鄭是否不受黨的承諾約束？鄭供稱，選舉時要跟隨黨的立場，如果他成為立會議員，會申請豁免跟隨黨投票，最壞情况是退黨。

陳官進一步問，公民黨以黨的名義簽署「墨落無悔」聲明，而非參選人的個人名義，是否「空洞的諾言」（empty promise），鄭達鴻回答是。陳官表示，換言之無人會受到聲明約束，因為聲明由公民黨簽署，「黨是抽象的，猶如天上的東西」。鄭表示，明白實際上或引起批評，當時公民黨的說法是要保留彈性。

代表控方的副刑事檢控專員萬德豪盤問時，展示公民黨於2020年3月的「立會選舉心戰室核心小組」會議摘要，建議要求政府將用於警察的撥款用來「救市」，爭取市民支持。法官李運騰提出，這是否意味不向警隊支薪？鄭達鴻回應指，外界討論過警隊的新增撥款，公民黨的主軸是將新增撥款用作救市，亦將否決預算案視為籌碼，希望政府談判讓步。