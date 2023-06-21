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「80後樓神」虛報地址圖騙抗疫基金囚17個月 (13:52)

自稱「80後樓神」的吳龍飛於2020年申請「防疫抗疫基金」資助時，涉利用8個不同的工廈或商住大廈地址，報稱作零售生意的地點，企圖詐騙政府共64萬元資助。他今（21日）於區域法院承認8項企圖欺詐罪，法官直指罪行嚴重，被告在申請被拒後提出上訴申請，更呈交不正確資料，惟事件沒有造成政府有損失，被告上訴期間已主動撤回資助申請，最終判被告入獄17個月。

案情指，被告吳龍飛（43歲）是「安樂窩國際集團有限公司」（下稱安樂窩）唯一董事及股東。2020年3月16日，政府推出「零售業資助計劃」，合資格零售商戶成功申請後可一次過獲批8萬元資助。同年4月，被告就安樂窩的8間分店作出8項申請，惟當局審視有關申請後拒批。翌月被告發出上訴電子郵件，夾附補充文件，包括一些家居用品相片，當局再審視後懷疑該些相片並非在涉案商店内拍攝。

同年7月7日，警方拘捕疑提交欺詐資助申請的疑犯，並舉行傳媒簡報會。翌日，被告經電郵通知當局，聲稱公司零售生意不好，負擔不起租金，因而決定結業及放棄上訴。警方於同年9月拘捕被告，他警誡下保持緘默。

法官判刑時引述辯方其他求情內容，指被告過往於一間教育機構任職導師及從事裝修事業，案發後他飽受壓力，今年4月一度企跳輕生，其女兒目睹警方上門拘捕被告的情境，擔心被告會入獄及家人日後生活，因而患上選擇緘默症。法官指家庭背景非減刑因素，惟考慮被告過往做義工及主動撤回申請，酌情減刑後判他囚17個月。

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