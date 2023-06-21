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將初生女嬰拋落橋　41歲女子認殺嬰稱身心俱疲　官：屬悲劇傾向判感化 (11:43)

41歲女子去年將自己的初生女兒從行人天橋拋下行人路，女嬰最終不治，該女子今（21日）於高等法院承認一項殺嬰罪。案情指，被告在警誡下稱誕下女兒後感非常焦慮和疲勞，案發日清晨因女兒不斷哭泣，在向女兒道歉後將她拋下天橋。辯方求情指，被告已感非常自責，不需更多的懲罰。法官杜麗冰則形容案件是悲劇，傾向判處感化令。案件押後下月5日判刑，待索取感化報告，被告繼續還押。

報稱秘書的被告梁嘉儀（現42歲）承認案情指，她與丈夫在2013年結婚，她在2021年懷孕，女嬰在翌年2月16日滿38周出生，被告在4日後出院。4月3日清晨5時許，被告抱女嬰出外，走到住所附近、青山公路的一條行人天橋上，被告將女嬰拋下高7.5米的天橋，其後走下橋查看女嬰並報警求助，女嬰送院後證實不治。

被告同日被捕，她警誡會面中憶述，她因高血壓而比預產期早了6天剖腹產，原預計女嬰重6磅，但她只有5磅，她對照顧女兒感非常焦慮，擔心女兒長不大，由於只有她能在午夜餵哺女兒，她極度疲勞，認為自己未能繼續照顧女兒；她自出院後一直情緒低落，曾上網搜尋產後抑鬱的症狀，但未能集中閱讀，她亦向一名創價學會的成員傾訴，對方僅叫她保持正面態度。

在案發當天，被告因照顧女兒已連日未能入眠，身心俱疲，她曾向丈夫稱想自殺或殺害女兒，丈夫則着她放鬆，不要這樣想。當天清晨5時，女兒一直哭泣，被告擔心會弄醒丈夫，故帶女兒離開單位，走到案發行人天橋的盡頭時，她有強烈的意欲拋下女兒，終將女兒懸在橋外，向她對道歉後放手，將女兒掉下橋底。被告一直還押小欖精神治療中心，精神科醫生認為被告受哺乳的影響，或因分娩後未完全復元而影響精神狀態。

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