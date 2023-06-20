14歲女童手機被盜 揭發與多名男子發生性行為 6男被捕明提堂 (23:20)

警方本月5日接獲一名女子報案，指懷疑其14歲女兒本月4日在港鐵旺角站被人盜取手提電話。警員初步調查，將案件列作盜竊。警員亦發現該名14歲女童手臂及腿部有瘀傷，經調查後，發現該名女童早前透過手提電話交友程式認識數名本地男子，並懷疑與他們發生性行為。

案件交由葵青警區重案組人員跟進，經進一步調查，昨日在全港各區拘捕6名男子，相信與案有關，並在其中一名被捕男子的手提電話及電腦中發現兩張懷疑兒童色情照片。6人已經被落案起訴，明日於西九龍裁判法院提堂。警方表示，案件仍在調查中，不排除有更多人被捕。

警方重申非常重視兒童的福祉，絕不容忍任何侵害兒童的罪行。根據香港法例第200章，與16歲以下女童作出非法性交、非禮及導致或鼓勵16歲以下女童賣淫，以及香港法例第579章，製作及管有兒童色情物品均屬嚴重罪行，一經定罪可被判處3至10年監禁不等。警方呼籲家長應該留意子女的日常行徑，如子女經常以不同藉口外出，應加以詢問及關心。