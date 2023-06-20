明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

初選案｜鄭達鴻：從未與任何人協議無差別否決　退黨因無法與黨內各人「平起平坐」 (18:28)

「35+」初選案，前公民黨區議員鄭達鴻今午（20日）繼續自辯。庭上首次透露，另一被告李予信曾經排在鄭達鴻的香港島參選名單第二位，後來獲時任立會議員楊岳橋和譚文豪「徵召」，李予信遂改為競逐「超區」議席。鄭達鴻作供稱，現時不記得李予信退出港島名單的原因。代表李予信的大律師質疑，如果李予信確為鄭達鴻的替代人選，鄭達鴻應該記得原因。

鄭達鴻於2020年正式立會選舉被「DQ」後退出公民黨。他今午談及退黨原因，坦言其志向是擔任立會議員，「當夢想不能夠實現，我就退黨」。鄭說一直希望他的意見能被該黨聆聽，於是努力做區議員及取得實習大律師資格，冀獲該黨認同，惟未能如願。鄭形容，成為立會議員是和黨內各人達至「level ground」（平起平坐）的最後和唯一願望，他慨嘆無法實現，感到心灰意冷所以退黨。

鄭達鴻供稱，無論在公民黨內外，他未曾和任何人達成協議，進入立會後要「無差別」否決預算案，亦無意顛覆國家政權。法官李運騰關注，公民黨於2020年6月發帖談及簽署「墨落無悔」聲明書，指政府須落實五大訴求，否則該黨將否決政府議案、法案及撥款；逾一個月後，黨魁楊岳橋在片段表明會否決政府法案和預算，上述兩種說法有何差別。

鄭達鴻回答，楊岳橋指明要否決法案和預算案，至於「墨落無悔」帖文有涵蓋一切的意味，反映公民黨曾改變立場。李官明言，普通人比較兩者，可能認為公民黨在《港區國安法》生效後的立場不變。鄭表示，公民黨希望公眾知道其立場改變，「但係同時，佢唔想個改變好大，令到有任何backfire（反彈）機會」。審訊明（21日）續，預料鄭達鴻繼續接受辯方提問。

相關字詞﹕編輯推介 初選 法庭 港區國安法

上 / 下一篇新聞