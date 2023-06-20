初選案｜鄭達鴻：從未與任何人協議無差別否決　退黨因無法與黨內各人「平起平坐」 (18:28)

鄭達鴻於2020年正式立會選舉被「DQ」後退出公民黨。他今午談及退黨原因，坦言其志向是擔任立會議員，「當夢想不能夠實現，我就退黨」。鄭說一直希望他的意見能被該黨聆聽，於是努力做區議員及取得實習大律師資格，冀獲該黨認同，惟未能如願。鄭形容，成為立會議員是和黨內各人達至「level ground」（平起平坐）的最後和唯一願望，他慨嘆無法實現，感到心灰意冷所以退黨。

鄭達鴻供稱，無論在公民黨內外，他未曾和任何人達成協議，進入立會後要「無差別」否決預算案，亦無意顛覆國家政權。法官李運騰關注，公民黨於2020年6月發帖談及簽署「墨落無悔」聲明書，指政府須落實五大訴求，否則該黨將否決政府議案、法案及撥款；逾一個月後，黨魁楊岳橋在片段表明會否決政府法案和預算，上述兩種說法有何差別。

鄭達鴻回答，楊岳橋指明要否決法案和預算案，至於「墨落無悔」帖文有涵蓋一切的意味，反映公民黨曾改變立場。李官明言，普通人比較兩者，可能認為公民黨在《港區國安法》生效後的立場不變。鄭表示，公民黨希望公眾知道其立場改變，「但係同時，佢唔想個改變好大，令到有任何backfire（反彈）機會」。審訊明（21日）續，預料鄭達鴻繼續接受辯方提問。