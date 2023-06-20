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男子連登留言涉煽惑襲無綫員工　自辯稱「亂噏」　無綫代表指記者須遮台徽採訪免被針對 (17:47)

28歲審計員涉嫌於連登討論區留言，煽惑他人傷害無綫電視新聞部員工，案件今日（20日）於區院續審。法官裁定兩罪表證成立後，被告選擇自辯，他認為連登是匿名網上平台，「講完笑下就算」。涉案留言是他「亂噏」、衝口而出的說話，不認為有人會認真看待。

被告范仕文（28歲）否認各一項煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害罪。

控方只傳召一名證人，即無綫電視高級知識產權執法顧問關煜群。關供稱，他負責為公司網上偵查，指自2019年起網上出現針對無綫電視的藝人、廣告商，及新聞部員工的言論，無綫新聞員工外出採訪時需要遮掩台徽以免被人認出。關自言對於該些網上言論感到憤怒，認為香港是先進及商業社會，無法想像有人用這種手段傷害合法商業組織。

被告供稱，2019年11月8日，當晚他下班經過銅鑼灣時，見到有人放鮮花悼念周梓樂逝世，其後他瀏覽一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」連登帖文時，出於對周離世感可惜及不滿帖文所載的新聞，才衝口而出地發布涉案留言，被告另就政見問題回覆網民指「你條褲撻跡就黃」，被告表示屬玩笑性質。

被告又指，2020年5月8日，他觀看了當日立法會的新聞片段，認為陳志全是被人拉跌，故對於一則題為「cctvb×你老母 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」連登帖文，認為當中新聞與事實不乎及感憤怒，加上當時他正無業及有經濟壓力，才衝口而出地留言。 

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