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初選案｜鄭達鴻指《基本法》早料預算案或被否決　不會癱瘓政府　稱公民黨三問戴耀廷初選違法否 (14:26)

民主派「35+」初選案今（20日）進入第70天審訊，前公民黨區議員鄭達鴻繼續作供，講述公民黨曾經三度就初選是否違法等問及戴耀廷。其間他自己做資料蒐集、翻閱《基本法》，他認為條文起草時已經預備如何應對財政預算案被否決，特首應該透過協商解決分歧，實際上也可申請臨時撥款等，故認為《基本法》預視了就算財案遭否決，並不會造成癱瘓政府後果。

鄭達鴻第四天出庭自辯，辯方提到公民黨於7月發布短片。根據原本講稿，郭家麒在短片說，他們會否決所有政府議案，鄭則指會造成財政懸崖。鄭供稱短片因國安法實施，楊岳橋最後在片中說不提否決所有議案。鄭續稱，黨內初選參加者均拍攝該短片，而他沒有選擇，但承認他決定參選和欲取黨的支持才要拍攝片段。

鄭指出，公民黨分別在國安法生效後約於7月1日，政制及內地事務局長曾國衞提出初選或違法，以及警方搜查香港民研之後，三度向戴查詢犯法風險，但鄭未有仔細閱讀戴向該黨秘書處的回覆。基於戴耀廷的法律背景和作為《基本法》諮詢委員會成員，鄭相信戴判斷初選沒有違法。

鄭認為，運用權力否決財案逼使政府回應五大訴求並不違法，因為黨內會議有資深大律師稱合法。而且，《基本法》提及若財案遭否決，特首應藉協商解決分歧，以體現行政和立法互相制衡，特首也可申請臨時撥款和解散立法會。鄭直言，否決財案而構成財政懸崖只是誇張說法。

當鄭在立選被裁定提名無效（DQ），他庭上自言逐漸淡出公民黨，專注地區工作，並籌備成為實習大律師。鄭稱，事後他得知初選落敗的黨友、同案被告李予信在立選出選港島區，被問到李是否鄭的「Plan B」，鄭指這是黨的決定，又說「其實我嘅存在已經係陳淑莊既Plan B」。

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