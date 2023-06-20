五青年闖輕鐵車頂、地盤天秤拍片被控四罪　准保釋候訊 (14:15)

5名男被告依次是唐卓賢（24歲，兼職外賣員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）及區頌旼（22歲，無業）。除了首被告，其餘4人無律師代表，主任裁判官徐綺薇提醒4人，控罪嚴重，在下次提堂前應先索取法律意見。

徐官亦批准各人分別以2000和5000元保釋外出，並須每周一次到警署報到、居於報稱地址等；另外首、次被告不得離港及交出旅行證件，但批准首被告於6月29日至7月4日外遊。

一項禁止進入限制區域罪控告唐、陳、莫、區4人，指他們，2023年1月5日在新界沙田城門河道未獲海事處長允許，以船長身份在一艘本地船隻進入城門河道限制區域。

兩項故意危害安全的罪行罪同控告唐、李兩人，指他們於2022年12月22日分別在新界屯門巿中心輕鐵站至屯門輕鐵站之間、屯門鳳地輕鐵站至兆康輕鐵站之間，故意地跳上一架行駛中的列車頂部，而危害或相當可能危害當時在該列車上的乘客或任何人的安全。

一項沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪控告唐，指唐於2022年12月31日在九龍尖沙嘴中間道11號的一個工地在沒有按照根據第37條就該限制飛行區給予的許可的情況下，遙控駕駛無人機，在限制飛行區內飛行。