捲李東海小學教師墮樓事件　被裁校長羅婉儀索償案明年再訊 (10:57)

本案的原告是羅婉儀，被告是東華三院東海小學法團校董會。羅並無律師代表並親自到庭應訊，聆案官詢問她會否聘請律師，她表示仍在考慮。雙方均稱不會呈遞專家證供，被告則指會索取大律師意見，以考慮會否作出非正審申請。

聆案官終指示案件押後明年1月16日再訊，雙方須在今年10月9日前存檔已簽署的事實證人陳述書，若訴訟方有大律師代表，須在11月6日前取得大律師對整宗案件的意見，若有需要則須在11月27日前，提出非正審申請。

羅婉儀入稟勞審處時指校方在林麗棠墮樓後成立的獨立調查委員會有利益衝突，存在程序不公，而校方沒有事先警告或給予她改善空間，把她即時解僱是不合理解僱，向遭李東海小學法團校董會追討逾860萬港元賠償，並要求復職。