捲李東海小學教師墮樓事件　被裁校長羅婉儀索償案明年再訊 (10:57)

2019年3月，天水圍東華三院李東海小學教師林麗棠疑不堪工作壓力跳樓身亡，死因庭裁定林麗棠死於自殺。該校法團校董會事後亦解僱時任校長羅婉儀，指其管理方式不理想。羅於2020年入稟勞資審裁處，指校董會無理解僱，追討逾860萬賠償，並要求復職，案件其後移交高院處理。案件今（20日）於聆案官何志賢席前再訊，並押後明年1月16日再舉行案件管理傳票聆訊，各方須在今年10月9日之前，存檔事實證人陳述書。
本案的原告是羅婉儀，被告是東華三院東海小學法團校董會。羅並無律師代表並親自到庭應訊，聆案官詢問她會否聘請律師，她表示仍在考慮。雙方均稱不會呈遞專家證供，被告則指會索取大律師意見，以考慮會否作出非正審申請。
聆案官終指示案件押後明年1月16日再訊，雙方須在今年10月9日前存檔已簽署的事實證人陳述書，若訴訟方有大律師代表，須在11月6日前取得大律師對整宗案件的意見，若有需要則須在11月27日前，提出非正審申請。
羅婉儀入稟勞審處時指校方在林麗棠墮樓後成立的獨立調查委員會有利益衝突，存在程序不公，而校方沒有事先警告或給予她改善空間，把她即時解僱是不合理解僱，向遭李東海小學法團校董會追討逾860萬港元賠償，並要求復職。