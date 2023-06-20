李家超：七一值得慶祝　不容再被騎劫　冀市民開心度過 (10:14)

李家超認為，七一回歸紀念日屬值得慶祝的日子，應該開心地度過，政府及商界亦推出多項優惠，呼籲市民必須小心其他活動，表明如果有人騎劫七一，並製造不良氣氛或參與破壞活動，政府必定追究法律責任。

李家超相信，本港克服疫情及全面通關，加上正全力拼經濟，市民將以共同慶祝回歸的開心氣氛及心情度過七一。

七一推多項優惠

李家超亦於出席行會前公布，七一當日將免費開放多項文娛設施，包括室内和戶外的設施，以及絕大部分公眾泳池；科學館、太空館、文化博物館、藝術館多項展覽、香港濕地公園、西九文化區M+博物館、故宮文化博物館等亦會免費開放；七一當日市民亦可免費乘搭天星小輪來往尖沙嘴和灣仔、富裕小輪水上的士航線、來往中環和紅磡、屯門和大澳、北角和觀塘等渡輪航線；市民也可於7月1日起一連5日免費乘搭電車。同時將有過千食肆推出「七一折」優惠。

政府七一優惠項目：

免費開放設施：七一當日市民可免費使用康文署轄下的多項設施，包括室内和戶外的設施和絕大部分公眾泳池；香港濕地公園亦免費開放；科學館、太空館、文化博物館、藝術館多項展覽免費開放；西九文化區M+所有展覽、香港故宮文化博物館7個專題展覽；活化歷史建築下的12個項目將安排免費導賞團服務。

免費交通：七一當日市民可免費乘搭天星小輪來往尖沙嘴和灣仔、富裕小輪水上的士、來往中環和紅磡，屯門和大澳，北角和觀塘等多條渡輪航線。市民亦可於7月1日起一連5日免費乘搭電車。

「七一折」優惠：七一起一連7天，市民透過手機應用程式「本地魚菜直送」購買魚類統營處以及蔬菜統營處銷售的指定產品可享「七一折」優惠；飲食業界亦將有過千食肆推「七一折」優惠。

額外「綠綠賞」積分：在七月內，市民於環保處轄下的「綠在區區」回收或參與廚餘回收會獲得額外「綠綠賞」積分。