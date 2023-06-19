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港鐵灣仔站事故 站內乘客不知所措 有人等待列車恢復無離開 (22:52)

港島綫列車服務晚上一度因灣仔站事故受阻，其間乘客受影響，未清楚車站服務狀況，有乘客表現不知所措。

港鐵於晚上約8時16分宣布，港島綫灣仔站附近的列車服務暫停，呼籲考慮使用其他交通工具，但大約9時逐漸回覆。港鐵表示，由於灣仔站有人打開列車緊急出口斜道，港島綫列車服務受阻，堅尼地城站來往上環站約5分鐘一班、上環站來往鰂魚涌站站暫停服務、鰂魚涌站來往柴灣站約8分鐘一班。

港鐵宣布恢復運作後，到灣仔站列車的乘客不多，同時數十名乘客走到月台候車，未見有職員在場協助乘客；有乘客表現不知所措，問在場傳媒是否能登車，聽到廣播指「列車即將開出，乘客請勿靠近車門」時，隨即登上列車。

從西灣河站出發的趙女士表示，與胞姊晚飯後打算乘搭港鐵到灣仔再轉車回家，但列車在西灣河站遲遲未有開出，大約在車廂內等候了10多分鐘，「唔知（發生甚麼事），廣播好細聲，冇閂門等咗好耐」，當時未見有職員在月台提供協助。她說平日很少乘搭港鐵，故發生同樣情況時不知如何處理，又指留意到港鐵不時發生事故，希望可以作出改善。

港鐵灣仔站車門發生事故，港島綫多個站暫停服務，其後港鐵晚上9時宣布恢復正常。灣仔站服務暫停時站內有大批市民未接獲消息，仍前往站內，不少人向客服中心詢問交通方法。有數名鐵路應變部隊警員到場。受阻市民羅女士指，完全不清楚服務停止，不知道如何回黃大仙。她向職員查詢後，獲指示先到會展站。但她向記者表示，不知如何前往會展站，打算嘗試乘搭巴士，並指責安排混亂。陳先生同樣表示不知道發生什麼事，但擔心大批人改搭巴士，有機會塞車，相信服務很快會回復正常，選擇繼續在站內等待。

港鐵約九時透過廣播宣布服務陸續回復正常後，十多名市民即排隊入閘。隨後到達灣仔站的阮小姐指，自己從從尖沙咀前來，未到地鐵站時已從新聞得知港島綫服務暫停消息，便在附近行逛。她指是次服務很快恢復正常，無阻行程，認為港鐵安排妥善。

 

相關字詞﹕港鐵事故

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