高球場發展續於城規公聽會角力　李兆基女婿憂建屋影響交通　公屋聯會撐建屋：不能忽視《長策》目標 (19:03)

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，城規會今（19日）舉行第三場公聽會，並有逾20位相關人士出席表達意見，包括多位政商名人，如恒基兆業發展有限公司之執行董事兼李兆基女婿李寧、曾於建築署任職的著名建築師馮永基及醫管局大會成員兼註冊專業測量師溫文儀等，他們均反對於高球場建屋。其中支持建屋代表僅有公屋聯會代表招國偉及新思維副主席崔定邦。
早於上兩場公聽會，已有多位與香港哥爾夫球會的相關人士發言，球會今亦安排多位交通顧問出席會議，指出建屋將會影響當區交通情況，並對北區醫院構成風險。此外，多位政商名人亦有出席公聽會及表達意見。恒基兆業發展有限公司之執行董事、香港哥爾夫球會前會長李寧以個人身分出席公聽會。他指，當局於高球場選址建屋，將阻礙本港哥爾夫球運動發展，並反對於該址建屋，同時「北部都會區」及棕地亦可提供公營房屋。他更於會上質疑城規會委員，「甘心做對香港市民和納稅人毫無責任感的政府傀儡嗎？」
著名建築師馮永基以以個人身份出席公聽會，他認為應將粉嶺高球場收回，並用作中央公園，因該址屬最後一片具「香港價值」的地方。他指，應將32公頃用地改為公共空間，容許市民享用，並稱自己以往曾到訪高球場，認為其風景比「蘇格蘭更美麗，點解可以起樓」。
至於支持建屋的崔定邦則指，體育運動與房屋發展需要取得平衡。他稱，擬議興建公屋的9公頃用地鄰近北區醫院及祥龍圍邨，對於有意見表示擔心會令該區人口過多，令粉錦公路迴旋處不勝負荷，他建議該區興建公共屋邨，讓居民集中使用公共交通服務。公屋聯會總幹事招國偉則說，本港公營房屋「頭輕尾重」的格局至今仍未有根本的改變，仍存在較大缺口，認為政府已覓地興建31.6萬個公營房屋單位，當中包括粉嶺高爾夫球場部分用地，認為項目對於未來公營房屋供應能否達致《長策》目標的影響性不能忽視。