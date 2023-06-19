高球場發展續於城規公聽會角力　李兆基女婿憂建屋影響交通　公屋聯會撐建屋：不能忽視《長策》目標 (19:03)

早於上兩場公聽會，已有多位與香港哥爾夫球會的相關人士發言，球會今亦安排多位交通顧問出席會議，指出建屋將會影響當區交通情況，並對北區醫院構成風險。此外，多位政商名人亦有出席公聽會及表達意見。恒基兆業發展有限公司之執行董事、香港哥爾夫球會前會長李寧以個人身分出席公聽會。他指，當局於高球場選址建屋，將阻礙本港哥爾夫球運動發展，並反對於該址建屋，同時「北部都會區」及棕地亦可提供公營房屋。他更於會上質疑城規會委員，「甘心做對香港市民和納稅人毫無責任感的政府傀儡嗎？」

著名建築師馮永基以以個人身份出席公聽會，他認為應將粉嶺高球場收回，並用作中央公園，因該址屬最後一片具「香港價值」的地方。他指，應將32公頃用地改為公共空間，容許市民享用，並稱自己以往曾到訪高球場，認為其風景比「蘇格蘭更美麗，點解可以起樓」。

至於支持建屋的崔定邦則指，體育運動與房屋發展需要取得平衡。他稱，擬議興建公屋的9公頃用地鄰近北區醫院及祥龍圍邨，對於有意見表示擔心會令該區人口過多，令粉錦公路迴旋處不勝負荷，他建議該區興建公共屋邨，讓居民集中使用公共交通服務。公屋聯會總幹事招國偉則說，本港公營房屋「頭輕尾重」的格局至今仍未有根本的改變，仍存在較大缺口，認為政府已覓地興建31.6萬個公營房屋單位，當中包括粉嶺高爾夫球場部分用地，認為項目對於未來公營房屋供應能否達致《長策》目標的影響性不能忽視。