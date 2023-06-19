初選案︳鄭達鴻稱國安法後改競選單張　郵政願寄　官：郵差可決定合法與否？ (18:44)

鄭供稱國安法實施當晚，公民黨在內部會議提醒各人不要明言否決所有議案，翌日發帖文講述公民黨審視了國安法條文，亦有鼓勵說話。鄭指，當時無討論需否向公眾交代立場調整，但其後他的競選單張有反映。因應國安法生效，鄭刪除原先單張列明「力抗國安法」，另寫有的「全力連結國際戰線」改為「把香港現况訴諸國際」，並刪去「積極參與跟外國政府的溝通」。

至於參選政綱，原本印有鄭達鴻的照片及「越打壓越頑強」標語，改成僅為白底黑字的「以言入罪 無字政綱」。鄭解釋指這屬政治語言，國安法實施後「有啲嘢可能唔講得」，但法例未必清晰說明。他續稱，於2020年7月初選投票首日，民主動力誤把原版政綱貼在票站，鄭的團隊通知民動後翌日已經修正。

法官陳慶偉關注公民黨為何聲稱「以言入罪」，鄭表示，當時有黃店擔心張貼標語會觸犯國安法，鄭亦有去幫忙除掉單張。鄭又說，經修訂政綱將否決權字眼改成爭取立法會主導權，留有較多彈性，但由於在正式選舉遭取消資格和選舉延期，他未有公開修改版本。聆訊明續。