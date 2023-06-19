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指上司禁放假兼欺凌致患病　男子入稟索償 (18:06)

曾於一間製造業公司任職副總裁的男子，指稱他在公司工作的4年期間，獲通知因為公司業務正發展而不可放假，並受上司職場欺凌，最終他患上與壓力有關病症及須請病假，惟公司在得知他病况兩天後將他解僱。他今日（19日）根據《殘疾歧視條例》入稟區院，要求公司賠償他損失的3個月收入及情感損失，其中就前者索償逾40萬元。

申索人Alessandro Guarino，答辯人是Quasar Engineering Limited。根據入稟狀，答辯人是一間與生產醫療設備有關的公司。

入稟狀續指，申索人自2018年4月受聘於答辯人，半年後由項目主管晉升為行政副總裁，負責監管國際層面業務，地域包括歐美及亞太區。惟當申索人投訴過度工作及缺乏休息時，申索人的上司、公司行政總裁拒絕提供他額外人手和資源。

申索人亦獲告知不可放假，而他本來每年應享25天年假，直到被解僱前累積84.4天年假。申索人指稱，他受到公司行政總裁的職場欺凌，包括開會時被上司針對，及被要求於新冠疫情期間頻繁到外地公幹等。

申索人於去年12月看醫生後，確診患上與壓力有關病症，並獲批14天病假，但答辯人得知他病况後兩天將他解僱。申索人指稱答辯人沒有提供任何解僱原因，認為答辯人因為他的病況才將他解僱，有違《殘疾歧視條例》。

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