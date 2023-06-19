指上司禁放假兼欺凌致患病　男子入稟索償 (18:06)

申索人Alessandro Guarino，答辯人是Quasar Engineering Limited。根據入稟狀，答辯人是一間與生產醫療設備有關的公司。

入稟狀續指，申索人自2018年4月受聘於答辯人，半年後由項目主管晉升為行政副總裁，負責監管國際層面業務，地域包括歐美及亞太區。惟當申索人投訴過度工作及缺乏休息時，申索人的上司、公司行政總裁拒絕提供他額外人手和資源。

申索人亦獲告知不可放假，而他本來每年應享25天年假，直到被解僱前累積84.4天年假。申索人指稱，他受到公司行政總裁的職場欺凌，包括開會時被上司針對，及被要求於新冠疫情期間頻繁到外地公幹等。

申索人於去年12月看醫生後，確診患上與壓力有關病症，並獲批14天病假，但答辯人得知他病况後兩天將他解僱。申索人指稱答辯人沒有提供任何解僱原因，認為答辯人因為他的病況才將他解僱，有違《殘疾歧視條例》。