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議員指高層公務員極不滿加薪幅度　公務員事務局：明白公務員失望　允改善福利 (14:14)

行政會議早前通過公務員加薪方案，首長級及高層公務員加薪2.87%；%中、低層公務員劃一加薪4.65%。立法會公務員及資助機構員工事務委員會商討方案，多名議員認為高層薪金級別公務員加薪幅度不足。公務員事務局就指，明白有公務員感到失望，冀公務員理解，亦期望透過改善附帶福利，提升公務員的滿意程度。

工聯會議員梁子穎指，過去三年疫情已影響公務員薪酬調整，當中包括凍薪兩年，其間薪酬趨勢調查結果顯示，高級公務員的薪酬趨勢淨指標升幅曾近7.8%，「（薪酬趨勢淨指標）出來高，就高開低收，但今年低開又低收，無論點樣都好，都反映唔到高級公務員嗰個工作性質同薪酬回報」，指很多高級公務員都對加幅極為不滿，關注日後如何在經濟逆轉時亦確保公務員薪酬調整幅度保持穩定。

公務員事務局常任秘書長梁卓文稱，過去數年經濟狀况較為不穩，討論薪酬調整時爭拗或會較多，重申行政長官會同行政會議除了考慮經濟情况、公務員士氣等因素，亦會考慮公務員職方要求，認為現行公務員薪酬調整機制已具足夠彈性。

亦有議員認為公務員福利不足。勞聯議員周小松指，今年公務員加薪幅度「跟足」薪酬趨勢淨指標，亦有考慮公共財政上的困難，原則上接受加薪方案，但指近年公務員士氣低落，公務員流失情况嚴重，關注政府會否改善福利以提振公務員士氣，更為兌現政府對公務員的承諾，亦詢問政府會否於經濟環境改善時「追補」加幅。

梁卓文指，明白有公務員對加幅感到失望，希望公務員理解，重申每次薪酬調整幅度屬獨立決定，同時會視乎公務員反應，指公務員團隊「當然會不斷提醒我地過去幾年發生咩事，我地都知道嘅」。梁亦表示，明白公務員近年因疫情及社會動蕩而工作較為辛苦，當局會盡量改善福利，例如改善牙科服務。

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