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連登提「tvb新聞部見一個打一個」　28歲男否認煽惑　控方或傳無綫高層出庭 (13:19)

28歲審計員涉於2019至2020年間，兩度在連登討論區留言，煽惑他人傷害無綫電視新聞部員工。他否認各一項煽惑普通襲擊及煽惑有意圖導致身體受嚴重傷害罪，今（27日）在區院受審。控方開案陳詞提及，有人於連登上留言，點名針對兩名無綫電視職員，被告回覆對方留言指「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。案件明日續審，控方透露或傳召一名無綫電視高層講述案發期間公司受到的滋擾。

被告為范仕文（28歲）。控方開案陳詞指，2019年11月8日，一則題為「TVB：有人藉周梓樂死亡事件進行堵路」的帖文於連登上發布。有人留言批評無綫新聞的報道，其中兩則留言為「袁志偉幾時捉去打靶」及「話咗一百次依家做執行最X街果個叫黃淑明黃淑明黃淑明黃淑明」。被告使用連登帳號「屎路比」在留言下回覆「唔洗分咁細 成個tvb新聞部見一個打一個」。

至2020年5月8日，一則題為「cctvb X你老母 明明係郭偉強襲擊陳志全 竟然寫係陳主動糾纏」的帖文於連登上發布。被告使用上述連登帳號留言，指「舊年一早已經講緊要打柒班X街」、「睇tvb係原罪」，他亦在回覆他人留言時稱「我不嬲都認為要打斷班X街手手腳腳 包保佢地即刻笠水唔敢再報假新聞 叔一燒個次班藍絲廢老靜左一排」。

警方於翌年7月拘捕被告，他於警誡下承認於連登發布涉案留言。其後警方檢查被告房間內搜到的手機、平板電腦及手提電腦，發現該些電子裝置均已使用「屎路比」帳號登入連登應用程式或相關網站。

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