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56歲女子涉童樂居虐兒案認11罪候判　曾受照顧女童親撰求情信 (13:12)

香港保護兒童會院舍「童樂居」虐兒案，累計34名職員被起訴，其中一名56歲前幼兒工作員，今（19日）於區域法院承認11項虐兒罪，另外兩罪存檔法庭。案情指，穿運動鞋的被告用力踩向兩歲男童的臉，再踩其右臂約20秒；辯方呈上被告曾照顧的女童及其母親所撰求情信，描述被告20年來一直關心女童，其母親則感激在困難時遇上被告。案件押後下周一（26日）判刑，其間被告續准保釋。

報稱前幼兒工作員的被告陳麗娟（現56歲）被控共13項虐兒罪，她承認其中11罪，另兩罪存檔法庭，控罪日期橫跨2021年11月20日至12月18日，涉及虐待兩歲大男童L、1歲大男童R、兩歲女童C、3歲男童A、兩歲男童B、兩歲女童H及數名身份不詳的兒童，合共涉10名兒童。

辯方求情指，一名被告曾照顧的女童撰求情信，感激被告對她十分關愛，20年來，被告不時與她和其他童樂居的小朋友相聚。女童現已長大成人，成為一名護士，被告亦出席她的大學畢業典禮；案發時童樂居的工作員與幼童比例達到1比8甚至超過1比10，加上疫情下幼童不能外出，出現情緒問題，甚至有幼童自殘、破壞公物、持鎅刀揮舞，對被告帶來極大挑戰，或因而令一直關愛幼童的被告「做錯咗決定」，她亦一直未能原諒自己。

被告承認的案情指，她在1987年完成幼兒工作員基礎課程，1989年入職童樂居。該11項控罪共涉17次虐兒事件，案情包括被告多次將幼童捉起到半空，並扔向地墊上；用水樽撞向B的口部，強行餵他飲用，令其頭部撞到身後的混凝土牆數次及喊叫大哭，又掌摑他的臉部；用故事書拍打C的面部令她向後傾撞到櫃門。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 童樂居

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