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初選案｜鄭達鴻：否決預算案只屬籌碼　官：要特首下台及反對終院法官任命屬癱瘓政府 (12:29)

民主派「35+」初選案今（19日）踏入第69天審訊，前公民黨區議員鄭達鴻繼續自辯。鄭達鴻表示，公民黨內部曾在《港區國安法》生效晚上開會，主席梁家傑指否決預算案只是爭取「五大訴求」的籌碼，絕非癱瘓政府。據鄭理解，立會否決權是一個威脅（threat），公民黨成員最終可能不會否決預算案。法官陳慶偉一度質疑，港府建基於三個權力分支，公民黨當時主張特首下台和反對任命終院首席法官，屬有意癱瘓港府，鄭表明不同意。

被告鄭達鴻第三日出庭自辯。庭上展示名為「論壇天書」的文件，指一旦進入立法會，各人會運用基本法賦予立會權力，包括否決預算案，迫使特首回應「五大訴求」等。鄭指論壇天書由公民黨顧問和時任黨魁楊岳橋之助理撰寫，代表該黨「Line To Take」（口徑）。鄭被指示按照內容應對初選論壇的問題，且跟隨該黨立場發言。另「論壇天書」提及各人發言「不用有邏輯」，鄭稱意思是選舉期內的言論不必追根究柢，直至選舉完結就按實際情况處理。

鄭達鴻透露，公民黨於2020年6月30日晚上召開緊急會議討論國安法條文，出席者包括元老余若薇、梁家傑及吳靄儀、時任立會議員楊岳橋和郭榮鏗等，他本人和李予信亦在席。經討論後，公民黨決定由原則性反對國安法，改為承認國安法在港實施，亦決定以後不會聯繫外國領事，另由主張否決一切議案去爭取「五大訴求」，改為不再否決一切議案。

鄭達鴻引述梁家傑在會上指，否決預算案從來只是爭取「五大訴求」的籌碼，而否決權如同民主派擁有的議會關鍵少數否決權一樣，「重點唔係否決，而係當你話會否決，對方知道你可以否決」，雙方會步入政治談判階段，「攞出好嘅方案去避免否決，𠵱個先係good governance（良好管治）」。

法官陳慶偉聽罷質疑，不認為公民黨和鄭達鴻當時將特區政府視為「良好政府（good government）」。鄭回應指，公民黨會批評政府，但亦相信透過選舉可以扭轉雙方印象。陳官又問，如果港府寸步不讓，拒絕回應五大訴求，鄭會如何做。鄭強調他會在合法權限下表達意見，並按實際情况考慮預算案，視乎政府有否提供其他措施，可以彌補沒有回應五大訴求的缺失。

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