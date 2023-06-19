明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 消費券 新冠疫情 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時港聞

立場新聞案｜控方代表伍淑娟染新冠「症狀唔輕」　押後一周審 (10:44)

「立場新聞」涉發布煽動刊物案，今年4月完成控辯雙方案情後，押後至今日（19日）於區域法院續審，並原定結案陳辭，惟因控方代表確診新冠病毒，須押後續審。控方原擬押後兩周續審，遭辯方反對，辯方強調案件至去年10月開審，「發夢都冇諗過」續審至今，又形容案件對兩名被告「係好大好大嘅一個負擔」，冀盡快審結案件。主審法官郭偉健終下令案件押後一星期，下周一（26日）續審。

代表控方的署理高級檢控官徐倩姿甫開庭表示，署理助理刑事檢控專員伍淑娟昨天確診新冠病毒，出現喉嚨痛、有痰等病徵，「症狀唔輕」，故希望押後兩周，待伍淑娟「恢復聲線」及有精神處理3天的結案陳辭；徐倩姿亦強調，本案涉及大量法律爭議，雙方的結案陳辭總計逾400頁，難以轉由其他大律師處理。

辯方資深大律師余若薇則表示，案件在去年10月開審，「我哋發夢都冇諗過呢，半年後都仲喺法庭」，押後對辯方影響極大，尤其第三被告林紹桐原定9月出國深造，已獲一間著名大學錄取，惟因案件未審結而未能確定何時入學，第二被告鍾沛權則未能計劃就業。

辯方續指，昨天與徐倩姿通電話時，對方告知只需押後一周，加上伍淑娟的醫生紙只批出3天病假，希望可以本周五或下周一續審，否則她的兩名副手均要離港，未能處理本案，強調冀盡快結案，「可以了結咗一件事囉」。

郭官終將案件押後一周續審，若屆時伍淑娟仍未可以開始結案陳辭，或需要徐倩姿頂上，「將軍上唔到場嘅，副將都要上㗎啦」。

相關字詞﹕編輯推介 法庭 立場新聞

上 / 下一篇新聞