「心影薈」推疫下香港攝影集　陳肇始憶抗疫3年稱壓力大 (17:12)

陳肇始憶述，抗疫時須「不斷出新招」與來自武漢的病毒搏鬥，形容當時面對很多壓力，但所幸自己喜歡向難度挑戰，笑言當時每為問題找到解決方法，「即使唔一定係最好嘅解決方法」，都已為她釋除壓力，又稱當時「好想快啲朝早、快啲換衫即刻翻工」。

「心影薈」創會會長、精神科專科醫生麥永接引述世衛數據稱，新冠疫情導致焦慮、抑鬱等情緒病發病率有所上升，惟未有疫苗根治心靈創傷。他指出，很多人誤以為在當疫情告一段落，忘記傷痛屬最好方法，但若無適當處理負面情緒，當傷痛再次來襲，潛伏的情緒病便會湧現。麥永接形容，新書及攝影展為市民提供機會回顧（revisit）和重整 （reprocess）疫下情緒。

鑽石山荷里活廣場謀殺案令部分市民關注精神病人的潛在風險，麥永接提醒，絕大部份精神病友並無暴力傾向，又呼籲社會關注情緒病等問題。