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「心影薈」推疫下香港攝影集　陳肇始憶抗疫3年稱壓力大 (17:12)

3年新冠疫情大流行完結，惟疫情為人帶來的精神、情緒困擾難霎時隨復常消退。為提升市民對精神健康的關注及認識，由精神科醫護及攝影界別等人士所成立的非牟利團「心影薈」，推出捕捉疫下香港、市民抗疫故事的攝影書籍《疫情  亦晴》，前食物及衛生局長陳肇始出席新書發布會時表示，與病毒搏鬥時面對很多壓力，惟從沒有想過離開工作崗位，形容迎難而上找出解決方案就是紓壓方法。

陳肇始憶述，抗疫時須「不斷出新招」與來自武漢的病毒搏鬥，形容當時面對很多壓力，但所幸自己喜歡向難度挑戰，笑言當時每為問題找到解決方法，「即使唔一定係最好嘅解決方法」，都已為她釋除壓力，又稱當時「好想快啲朝早、快啲換衫即刻翻工」。

「心影薈」創會會長、精神科專科醫生麥永接引述世衛數據稱，新冠疫情導致焦慮、抑鬱等情緒病發病率有所上升，惟未有疫苗根治心靈創傷。他指出，很多人誤以為在當疫情告一段落，忘記傷痛屬最好方法，但若無適當處理負面情緒，當傷痛再次來襲，潛伏的情緒病便會湧現。麥永接形容，新書及攝影展為市民提供機會回顧（revisit）和重整 （reprocess）疫下情緒。

鑽石山荷里活廣場謀殺案令部分市民關注精神病人的潛在風險，麥永接提醒，絕大部份精神病友並無暴力傾向，又呼籲社會關注情緒病等問題。

相關字詞﹕編輯推介 陳肇始 壓力 新冠疫情 情緒困擾

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