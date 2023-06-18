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警檢1100萬元懷疑氯胺酮　兩男子被捕 (16:46)

警方近日展開代號「雷霆2023」的反罪惡行動，上周分別突擊搜查旺角一個私人住宅及元朗八鄉一個村屋單位，檢獲共重約9.3公斤俗稱K仔的懷疑氯胺酮、40公升懷疑液態氯胺酮以及一批製毒工具，巿值超過1100萬港元，警方經調查拘捕兩名集團骨幹。警方稱，毒品於製作過程中已被截獲，相信沒有流出市面。

警方表示兩名分別31歲及38歲的男子分別涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」罪被捕，相信均為集團骨幹，其中該名31歲姓陳中國籍男子將被暫控一項製毒罪，稍後將於東區裁判法院提堂。警方相信犯毒活動涉黑社會背後操縱，不排除有更多人被捕。

港島總區特別職務隊第一隊主管高級督察楊雅融表示，探員根據線報及經深入調查鎖定該名38歲的中國籍男子，並相信他是活躍於本地的販毒集團。警員上周二（13日）在旺角富貴街一私人住宅單位外截查男子，並在其身上搜獲一包懷疑氯胺酮，其後於其租用的單位共檢獲4.9公斤的懷疑氯胺酮，經調查以涉嫌「販運危險藥物」作出拘捕。

追查上述販毒案期間，警方再鎖定多一名骨幹，他涉嫌租用八鄉牛徑村的村屋單位作製毒工場，昨凌晨（17日）突擊搜查單位，在單位內發現一名31歲姓陳中國籍男子，並於單位內共檢獲4.4公斤懷疑氯胺酮、40公升懷疑液態氯胺酮、多樽疑用作製毒的液態化學物品及大批製毒工具，包括電磁爐、量杯、電子磅及煮食用具等，經調查後以涉嫌「製造危險藥物」拘捕該名男子，被捕人報稱無業，正被扣留調查。

警方表示，兩個涉事單位均為被捕人租用自住及作藏毒或製毒之用。警方重申，販毒及製毒是嚴重罪行，一經定罪，最高可判終生監禁及罰款500萬元。警方強調，會繼續打擊犯毒活動及黑社會收入來源。

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