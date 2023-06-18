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甯漢豪：相信明年會用盡1.2萬個建造業外勞配額　毋須太快討論增配額 (12:31)

政府早前公布行業輸入勞工計劃，建造業外勞配額上限1.2萬人，發展局長甯漢豪今日（18日）表示，相信明年會用盡1.2萬個配額，她稱，未來5年本港的技術工人及技術人員有萬多個空缺，至2027年則有4萬個空缺，認為業界仍要透過培訓及善用科技填補空缺。被問及會否需加大輸入外勞配額，甯漢豪回應稱，本港建造業每年可培訓4000多名工人，預計數年後可培訓約1至2萬人，雖然培訓後的工人有可能流失，但以往有8成接受培訓後的工人會選擇入行，認為毋須太快討論增加輸入外勞的配額。

在輸入勞工計劃下，政府指定建造業僱主不可於私人市場自行安排住宿，政府建議由工地提供宿舍或租用元朗潭尾方艙醫院改建的「中央宿舍」，甯漢豪於無綫節目《講清講楚》表示，以往有承建商都有輸入外勞，每名工人的住宿費為2000至3000元，中央宿舍租金會參考這個水平。她說，現時有規定僱主最多只可從工人薪金扣除10%的住宿開支。

對於輸入外勞的安全問題，甯漢豪表示，根據部分承建商以往聘請外勞的經驗，承建商聘請外勞為有經驗的技術人員，並非新人。不過，由於外勞並非本地註冊的中工或大工，他們在港工作時會有本地註冊的中工或大工督導，每名外勞需接受基本地盤安全培訓，承建商亦必須安裝安全智慧工地系統，保障外勞工作安全。

政府計劃收回粉嶺高球場部分用地建屋，日前公布，建議將擬劃作住宅用途的9.54公頃土地，暫修訂為「未決定用途」地帶。城規會上周舉行兩場公聽會，以反對政府將9公頃的收回土地用作建屋意見為主，甯漢豪說，對會上有多人提出反對意見未感驚訝，因為公聽會通常是反對的人才會去，又稱自己曾出任5年城規會主席，認為政府不應該因反對意見多而動搖，重申政府對9公頃土地建屋的初心「絕對冇變」。

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