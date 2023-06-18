機管局料首批外勞最快10月來港　有望趕及聖誕高峰期補充人手 (11:28)

林天福於商台《政好星期天》表示，本港自開關後，航班數量恢復至疫情前約6成，旅客人數則回復至約50%，但由於地面服務人手較緊張，令過去3個月內有20間外國航空公司，未能增加航班或來港。他指出，見到航空公司正為冬季加航班作編排，對加航班的意欲很強烈，若最後因人手問題未能增加航班，將會影響航空業復甦及香港作為亞洲區航空樞紐角色，連機票價格都會較貴。

至於外勞培訓，林天福認為，培訓一個沒有經驗的香港工人，與培訓外勞方法一樣，所需時間亦不會有太大差別，強調當局十分注動安全操作，會提供嚴格訓練。他又說，外勞或與香港工人有文化差別，正計劃為外勞提供免費培訓，如學習簡單廣東話、了解香港文化等，讓他們可以融入社會。

林天福又說，輸入外勞是解決人手問題的短期方法，但認為長遠而言要透過自動化科技，減低對勞動力依賴。他舉例稱，現時飛行區內需要共1400名司機，當局目標是未來逐步減少司機，透過自動駕駛解決，而有關職員可以晉升為車隊調導員，相信在不用日曬雨淋下，相關工種吸引力更大，亦更有前景，可吸引年青人入行。