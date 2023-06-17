回應威院早產嬰亡事故　護協指不應摒除任何可能性　冀醫管局委員會作全面調查 (18:36)

該名早產嬰兒是雙胞胎之一，患有先天心臟問題，因血壓持續偏低，醫生處方濃度較高的強心藥，惟護士為初生嬰換藥後，未有重新開啟活栓沒，約50分鐘後儀器發警報始發現斷藥，嬰兒在本月13日下午終告不治。

護協表示對事件感到深切的悲痛和遺憾，指該會一直以保障市民生命及健康為己任，支持各方秉持專業態度調查今次事故的因由。護協期望醫管局成立的根源調查委員會對事故成因作全面調查，惟現階段暫不應摒除任何可能性，包括醫療程序失當、監管不足、儀器故障等各種因素。

護協表示，在調查報告完成並提出確切的建議前，希望當局能採取一切可行的手段，確保類似事故不再發生，保障患者的安全和健康。護協又期望當局以報告為基礎，制定適切可行的措施及指引，調動可用資源為同事解決問題，支援醫護人員，為市民日後提供更優質的醫療服務。