回應威院早產嬰亡事故　護協指不應摒除任何可能性　冀醫管局委員會作全面調查 (18:36)

沙田威爾斯親王醫院一名需要輸注強心藥物的早產嬰兒因輸注管活栓未有開啟，其後死亡，事件矛頭指向負責落藥的護士。威院管理層前日承認醫院在臨牀上有缺失，就事件向公眾鞠躬道歉。香港護士協會今（17日）透過社交媒體回應事件，指出如會員需要法律援助及意見，護協樂意提供轉介服務，又稱現階段暫不應摒除任何可能性，包括醫療程序失當、監管不足、儀器故障等各種因素。
該名早產嬰兒是雙胞胎之一，患有先天心臟問題，因血壓持續偏低，醫生處方濃度較高的強心藥，惟護士為初生嬰換藥後，未有重新開啟活栓沒，約50分鐘後儀器發警報始發現斷藥，嬰兒在本月13日下午終告不治。
護協表示對事件感到深切的悲痛和遺憾，指該會一直以保障市民生命及健康為己任，支持各方秉持專業態度調查今次事故的因由。護協期望醫管局成立的根源調查委員會對事故成因作全面調查，惟現階段暫不應摒除任何可能性，包括醫療程序失當、監管不足、儀器故障等各種因素。
護協表示，在調查報告完成並提出確切的建議前，希望當局能採取一切可行的手段，確保類似事故不再發生，保障患者的安全和健康。護協又期望當局以報告為基礎，制定適切可行的措施及指引，調動可用資源為同事解決問題，支援醫護人員，為市民日後提供更優質的醫療服務。