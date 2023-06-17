港大研究：疫情下三成青少年精神健康變差　葉兆輝籲家長多關愛孩子 (15:05)

港大防止自殺研究中心於2021年至2022年本港第四波和第五波新冠疫情期間進行研究，收集了6665名10至16歲青少年的生活習慣數據進行分析。調查結果顯示，49.5%受訪者未受疫情影響，精神健康穩定，三成受訪者精神健康變差，另有約兩成人反而得到改善。

研究將學業成績、性別差異、家庭關係、社會支援和網上授課面對的挑戰定為疫情後影響青少年精神健康的因素。其中家庭和睦者的精神健康得到改善的機率比家庭不和者多26%。

葉兆輝表示，疫情期間學校改以網上授課，學生沉迷網絡，容易自我封閉、出現抑鬱症或焦慮症等情緒問題，建議家長多與子女溝通。

近日發生與精神健康問題有關的不幸事件，有人提出為18區關愛隊提供精神健康培訓給予支援，葉兆輝指「最緊要係做到關愛呢個行為」，表示關心別人是所有人都具備的「基本知識」，不應只限於關愛隊的工作，他又認為現時的社區外展服務未到位。