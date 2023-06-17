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理大外暴動18人罪成 全還押下月15日判刑　有被告及親友聞判落淚 (14:09)

2019年11月警方圍堵理大，有人發起「圍魏救趙」行動，其中涉19人的油麻地暴動案有一人認罪，其餘18人不認罪受審後，今（17日）於區院被裁定全部罪成。法官游德康裁決提及，現場街巷曾發生「人踏人」事件，指一名曾在場救傷的被告不穿反光衣是自視作示威者，非單純救急扶危，而是意圖並藉著急救，以及身處現場壯大暴動者聲勢。辯方申請為現年20歲的被告何羚甄，索取教導所報告被拒，案件押後至7月15日聽取求情及或判刑，其間所有被告須要還押。

18名受審被告（案發時17至31歲）依次為勞俊軒、呂鋒、吳進欣、倪倬傑、蕭竣旻、蕭子慧、蕭穎鈊、黃靖斐、黃紫情、張振鴻、張婉兒、趙泳姿、鍾凱文、古倩誼、黃沅詩、林堅信、李浚維及何羚甄，被控在窩打老道至咸美頓街一帶參與暴動。張振鴻另被控管有物品意圖摧毁財產罪，即管有汽油和布等。有被告和多名親友聞判落淚，休庭時互相揮手道別。

辯方早前強調，警方展開驅散後彌敦道仍有人自由走動，游官同意指，警方沒干預身穿反光衣、看似記者工作，反映警方並非不分青紅皂白、「見人就拉」，本案只得一名被告背包內有不曾穿上的反光衣，唯一合理推論是警方認為眾被告不是記者或無辜途人，遂截停他們。

被搜出反光衣、急救資格證的呂鋒自辯稱，他是聖約翰救傷隊，當晚到場為一名腳掌流血的男子包紮傷口，他扶起傷者未及穿上反光衣，被人「撞冧」壓倒。游官認為，呂不穿反光衣必定因為他自視是示威者，他並非單純救急扶危，有份參與暴動。

老人院舍護理主任的黃紫情自辯亦稱被困窄巷，游官接納此說，但不信她是無辜途人，又稱她攜有的醫療物資可協助暴動者。游官根據各被告的裝備和當場被警方截停等，推論他們有意圖參與暴動。

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