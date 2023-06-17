甯漢豪：輸入勞工計劃下月上旬出配額　工資中位數將如實反映業界情况 (13:33)

政府日前公布，將推出特別計劃，分別輸入1.2萬名建造業勞工及8000名運輸業勞工；並擴大「補充勞工計劃」，原本不接受輸入勞工申請的26個非技術/低技術工種放寬至接受申請。發展局長甯漢豪今（17日）出席電台節目後表示，將在下月上旬完成修訂項目的執行細節，包括行業短缺工種清單及配額，以及工資中位數等。

甯漢豪和運輸及物流局長林世雄今先後出席港台《星期六問責》及商台《政經星期六》回應輸入外勞。有聽眾質疑建造業建造業有「底面糧」，憂壓低本地工人薪金，甯漢豪表示會根據統計處及建造業議會數字制定行業工資中位數，並強調專責小組由勞資雙方成立，相信能如實反映業界薪酬。

甯漢豪表示，建造業議會估計未來5年建築工人短缺1至2萬人，至2027年空缺則增至4萬人，而輸入勞工的配額僅佔一部分，仍要加強本地招聘及培訓。她又說，行業輸入勞工計劃不會是永久計劃，稱「社會都唔會接受」，但考慮到建造業未來的人手空缺，現時定出短期就結束計劃不切實際。

至於輸入外勞的安全問題，甯表示，來港的建造業外勞需要接受安全訓練，由註冊大工監管，承辦商需安裝安全智慧系統；外勞優先負責公營項目，安全要求高，如發現違規會影響承建商將來招標。

林世雄強調會確保輸入司機熟悉路線 研資助本地入行小巴司機

運輸業方面，不少意見擔憂輸入小巴及巴士司機帶來的道路安全隱患，林世雄在港台《星期六問責》重申，輸入司機須持有運輸署認可的非本地駕駛執照至少一年，且須通過本地公共小巴或巴士駕駛考試及職前課程，接受10至12小時駕駛實習訓練，包括道路安全、客運操作等方面，會確保司機熟悉所負責的路線。

另外，林世雄指，現時小巴司機年紀偏大，若情况持續未來或影響小巴服務，如出現脫班或無法開新線等，並透露當局正研究為有意入行的司機提供資助，細節仍有待敲定，有結果會公布。

陳國基指輸入外勞「將餅畫大」 強調非廉價勞工

另外，政務司長陳國基今在商台《政經星期六》回應輸入外勞，指本港2022年的低技術勞工較2018年減少16萬，要適度輸入外勞「將個餅畫大啲」，以免企業停止投資本港，否則將會整體經濟一齊受苦。陳亦強調，今次特別計劃規定外勞工資不得少於香港相關職位每月工資中位數，並要求僱主提供住宿，即不能聘請廉價勞工，相信若能以更低成本聘請到本地員工，「冇咩誘因請個勞工入嚟（香港）嘅」，另亦會加強本地員工的培訓。